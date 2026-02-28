Moreno Veloso e Domenico Lancellotti fazem show em Lisboa no 1º aniversário do MACAM

Dois amigos de longa data dividem um palco, ao som de percussão, guitarra, violão e voz, num formato intimista que promete envolver todos os espectadores. Essa é a proposta do show que os artistas Moreno Veloso e Domenico Lancellotti trazem para Lisboa.A apresentação faz parte da programação do 1º aniversário do MACAM, o Museu de Arte Conteporânea Armando Martins, que transformou a antiga capela do seu prédio histórico numa sala de concertos para quem "ama música com qualidade, gosta de apreciar um espaço tranquilo, distinto, um local das artes e de uma beleza singular", diz a nota de divulgação do evento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Moreno Veloso é filho do gênio da música brasileira Caetano Veloso. Domenico Lancellotti também tem berço na música, filho do compositor Ivor Lancellotti e irmão do também músico Alvinho Lancellotti. Os dois são amigos desde os tempos de escola e dividiram o começo das suas carreiras, passando por vários projetos juntos ao longo dos anos e explorando novas sonoridades dentro da música brasileira contemporânea.A apresentação no espaço àCapela do MACAM será única, no dia 3 de março, às 21h30. Os ingressos custam de 26 a 33 euros e podem ser adquiridos no site do museu..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira Elaine Pessoa estreia em museu de Lisboa com mostra que revisita arquivos coloniais.Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas