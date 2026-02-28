Moreno Veloso e Domenico Lancellotti.
Moreno Veloso e Domenico Lancellotti.Divulgação Shotgun
Cultura DN Brasil

Moreno Veloso e Domenico Lancellotti fazem show em Lisboa no 1º aniversário do MACAM

Amigos desde a infância, os dois artistas apresentam uma versão intimista de músicas que marcam as suas carreiras no espaço àCapela.
Publicado a

Dois amigos de longa data dividem um palco, ao som de percussão, guitarra, violão e voz, num formato intimista que promete envolver todos os espectadores. Essa é a proposta do show que os artistas Moreno Veloso e Domenico Lancellotti trazem para Lisboa.

A apresentação faz parte da programação do 1º aniversário do MACAM, o Museu de Arte Conteporânea Armando Martins, que transformou a antiga capela do seu prédio histórico numa sala de concertos para quem "ama música com qualidade, gosta de apreciar um espaço tranquilo, distinto, um local das artes e de uma beleza singular", diz a nota de divulgação do evento.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Moreno Veloso é filho do gênio da música brasileira Caetano Veloso. Domenico Lancellotti também tem berço na música, filho do compositor Ivor Lancellotti e irmão do também músico Alvinho Lancellotti. Os dois são amigos desde os tempos de escola e dividiram o começo das suas carreiras, passando por vários projetos juntos ao longo dos anos e explorando novas sonoridades dentro da música brasileira contemporânea.

A apresentação no espaço àCapela do MACAM será única, no dia 3 de março, às 21h30. Os ingressos custam de 26 a 33 euros e podem ser adquiridos no site do museu.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Moreno Veloso e Domenico Lancellotti.
Brasileira Elaine Pessoa estreia em museu de Lisboa com mostra que revisita arquivos coloniais
Moreno Veloso e Domenico Lancellotti.
Itamar Vieira Júnior terá sessões de autógrafos em seis cidades portuguesas
Música brasileira
Música Popular Brasileira
Cultura DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt