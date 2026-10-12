Mariana Salomão Carrara é presença frequente em eventos literários no país.
Mariana Salomão Carrara é presença frequente em eventos literários no país.Foto: Facebook
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Mariana Salomão Carrara, Vera Iaconelli e mais: veja o Brasil em destaque no Fólio

Festival literário de Óbidos ocorre até o dia 18 de outubro, com entrada gratuita.
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Com o tema Para Além da Pele, o Festival Literário Internacional de Óbidos (Fólio) tem várias presenças brasileiras além de Davi Kopenawa, que o DN Brasil já divulgou. A literatura, a poesia, a filosofia e as expressões artísticas brasileiras marcam presença na programação do evento, que começou no dia 09 de outubro e segue até o dia 18. Confira os destaques com autoras e autores do Brasil:

12 de outubro

A escritora brasileira Mariana Salomão Carrara participa, às 19:00, da conversa "O que ampara uma vida", ao lado do escritor mexicano Emiliano Monge. A sessão, mediada por Renan Quinalha, acontece na Livraria do Mercado.

14 de outubro

Às 22:30, o festival apresenta o espetáculo "O corpo que não é", com Tiago da Neta, na guitarra clássica, e Flora Lahuerta, na voz e nos poemas. A apresentação ocorre no jardim da Livraria do Mercado.

16 de outubro

O xamã e líder indígena Davi Kopenawa é um dos destaques do dia. Às 15h, participa da "Roda de escuta: um sonho Yanomami", na Tenda Vila Literária, em uma atividade dedicada à cultura e à visão de mundo do povo Yanomami.

Mais tarde, às 19h30, a conversa "O corpo na literatura a partir de Clarice Lispector" reúne Ricardo Gil Soeiro, Daniela Tarazona e Simone Paulino, com mediação de Isabel Lucas. O encontro acontece na Livraria do Mercado.

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17 de outubro

Davi Kopenawa volta à programação com duas atividades dedicadas ao público infantil e à relação com a natureza. Às 16h45, participa de uma oficina de desenho com crianças a partir dos cinco anos, com acompanhamento de Margarida Botelho e Mário Rainha Campos, na livraria O Bichinho de Conto, em Casais Brancos.

No mesmo espaço, às 18h30, integra a conversa "Para imaginar a pele do Mundo juntos", destinada a crianças a partir dos cinco anos e a adultos de todas as idades.

Às 19h30, João Innecco apresenta a performance "Amar um homem debaixo do boi", na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.

18 de outubro

O último dia reúne vários nomes brasileiros em diferentes atividades. Às 11h, Maurício Vieira, conhecido como Senhor Vulcão, participa da conversa "Das possibilidades de ser fauna e flora na poesia", na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.

Às 11h30, Davi Kopenawa participa de uma conversa sobre o livro "A Queda do Céu: Palavra de um Xamã Yanomami", escrito em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert. O encontro, com André Barata, acontece na Tenda Vila Literária.

Às 15h, a escritora e psicanalista Vera Iaconelli é a convidada da "Entrevista de vida", apresentada pela Penguin Random House e conduzida por Ricardo Duarte, na Livraria do Mercado.

A poesia também estará em destaque às 16h30, com Katia Canton na sessão "As Mulheres dos Bosques", apresentada pela Casa da América Latina, na Casa dos Poetas, na Torre de Maneys.

A programação termina às 19h, com a tertúlia "Poemas do Fim do Mundo", que reúne Carla Badillo Coronado, Elaine Vilar Madruga, Flora Lahuerta e Prisca Agustoni, na Livraria de Santiago.

Desde a abertura, no dia 09 de outubro, o Folio já recebeu brasileiros em debates sobre literatura, poesia, diversidade e meio ambiente. Entre os destaques, Nara Vidal participou da sessão "Puro Conto I", Lorena Travassos conversou sobre seu livro "Encontrar Tereza" e Mariana Salomão Carrara debateu literatura e relações familiares. Sony Ferseck e Maurício Vieira também marcaram presença em encontros sobre poesia, corpo e ativismo, enquanto Renan Quinalha e João Innecco discutiram a diversidade na literatura LGBTQIA+.

O festival ocorre em vários pontos da cidade histórica rodeada de muralhas e reúne visitantes de todo o mundo. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida aqui.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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