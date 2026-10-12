Com o tema Para Além da Pele, o Festival Literário Internacional de Óbidos (Fólio) tem várias presenças brasileiras além de Davi Kopenawa, que o DN Brasil já divulgou. A literatura, a poesia, a filosofia e as expressões artísticas brasileiras marcam presença na programação do evento, que começou no dia 09 de outubro e segue até o dia 18. Confira os destaques com autoras e autores do Brasil:12 de outubroA escritora brasileira Mariana Salomão Carrara participa, às 19:00, da conversa "O que ampara uma vida", ao lado do escritor mexicano Emiliano Monge. A sessão, mediada por Renan Quinalha, acontece na Livraria do Mercado.14 de outubroÀs 22:30, o festival apresenta o espetáculo "O corpo que não é", com Tiago da Neta, na guitarra clássica, e Flora Lahuerta, na voz e nos poemas. A apresentação ocorre no jardim da Livraria do Mercado.16 de outubroO xamã e líder indígena Davi Kopenawa é um dos destaques do dia. Às 15h, participa da "Roda de escuta: um sonho Yanomami", na Tenda Vila Literária, em uma atividade dedicada à cultura e à visão de mundo do povo Yanomami.Mais tarde, às 19h30, a conversa "O corpo na literatura a partir de Clarice Lispector" reúne Ricardo Gil Soeiro, Daniela Tarazona e Simone Paulino, com mediação de Isabel Lucas. O encontro acontece na Livraria do Mercado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!17 de outubroDavi Kopenawa volta à programação com duas atividades dedicadas ao público infantil e à relação com a natureza. Às 16h45, participa de uma oficina de desenho com crianças a partir dos cinco anos, com acompanhamento de Margarida Botelho e Mário Rainha Campos, na livraria O Bichinho de Conto, em Casais Brancos.No mesmo espaço, às 18h30, integra a conversa "Para imaginar a pele do Mundo juntos", destinada a crianças a partir dos cinco anos e a adultos de todas as idades.Às 19h30, João Innecco apresenta a performance "Amar um homem debaixo do boi", na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.18 de outubroO último dia reúne vários nomes brasileiros em diferentes atividades. Às 11h, Maurício Vieira, conhecido como Senhor Vulcão, participa da conversa "Das possibilidades de ser fauna e flora na poesia", na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.Às 11h30, Davi Kopenawa participa de uma conversa sobre o livro "A Queda do Céu: Palavra de um Xamã Yanomami", escrito em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert. O encontro, com André Barata, acontece na Tenda Vila Literária.Às 15h, a escritora e psicanalista Vera Iaconelli é a convidada da "Entrevista de vida", apresentada pela Penguin Random House e conduzida por Ricardo Duarte, na Livraria do Mercado.A poesia também estará em destaque às 16h30, com Katia Canton na sessão "As Mulheres dos Bosques", apresentada pela Casa da América Latina, na Casa dos Poetas, na Torre de Maneys.A programação termina às 19h, com a tertúlia "Poemas do Fim do Mundo", que reúne Carla Badillo Coronado, Elaine Vilar Madruga, Flora Lahuerta e Prisca Agustoni, na Livraria de Santiago.Desde a abertura, no dia 09 de outubro, o Folio já recebeu brasileiros em debates sobre literatura, poesia, diversidade e meio ambiente. Entre os destaques, Nara Vidal participou da sessão "Puro Conto I", Lorena Travassos conversou sobre seu livro "Encontrar Tereza" e Mariana Salomão Carrara debateu literatura e relações familiares. Sony Ferseck e Maurício Vieira também marcaram presença em encontros sobre poesia, corpo e ativismo, enquanto Renan Quinalha e João Innecco discutiram a diversidade na literatura LGBTQIA+.O festival ocorre em vários pontos da cidade histórica rodeada de muralhas e reúne visitantes de todo o mundo. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida aqui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Yanomami Davi Kopenawa traz defesa da Amazônia ao festival de Óbidos.Aclamada obra brasileira "Um Defeito de Cor" será publicada em Portugal