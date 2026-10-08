O escritor, xamã e liderança Yanomami brasileiro Davi Kopenawa é um dos destaques da programação do FÓLIO Mais, programação integrada ao Festival Literário Internacional de Óbidos (FÓLIO). O evento, um dos mais importantes da cena literária portuguesa, começa nesta quinta-feira e segue até 18 de outubro. Com o tema "Para Além da Pele", o festival reúne autores e pensadores de diferentes países para discutir questões relacionadas ao cuidado, à reciprocidade, aos afetos e às relações que sustentam a vida. Kopenawa participa de diferentes momentos da programação, levando ao festival o pensamento e a experiência do povo Yanomami. A presença do brasileiro está diretamente relacionada às discussões sobre a preservação da floresta e às consequências de um modelo de ocupação baseado na exploração dos recursos naturais. Segundo a curadoria, Kopenawa é uma voz que há décadas denuncia a destruição da floresta e defende outras formas de relação com a Terra.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Autor de A Queda do Céu, escrito em colaboração com o antropólogo Bruce Albert, Kopenawa apresenta uma visão da floresta como uma realidade viva, formada pelas relações entre pessoas, animais, árvores, rios e espíritos. O livro também está ligado à sua experiência como xamã e à luta pela defesa da floresta e do território Yanomami, ameaçados pelo garimpo e pela contaminação dos rios.No FÓLIO Mais, Kopenawa participa no dia 16 de outubro, às 15:00, da "Roda de escuta: um sonho Yanomami", na Tenda Vila Literária. Dois dias depois, em 18 de outubro, às 11:30, participa de uma conversa sobre "A Queda do Céu: Palavra de um Xamã Yanomami", ao lado de André Barata, também na Tenda Vila Literária. A programação do brasileiro inclui ainda o FÓLIO Ilustra. No dia 17, Kopenawa participa de uma oficina de desenho com crianças e da conversa "Para imaginar a pele do Mundo juntos".A programação de todo o festival é gratuita. Mais detalhes podem ser conhecidos neste link..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival em Portugal reúne teatro e reflexões sobre a Amazônia