Lisboa recebe novo festival dedicado ao funk

Maior sala de espetáculos de Portugal, a MEO Arena, em Lisboa, recebe no dia 2 de abril de 2026 a primeira edição do Festival "O Complexo", evento inteiramente dedicado ao funk brasileiro. A programação decorre entre as 19h e a 1h, com participações de nomes como MC Livinho e MC Tuto. Os ingressos já estão disponíveis para venda. MC Livinho, nome artístico de Oliver Decesary Santos, é um dos nomes mais reconhecidos do funk brasileiro. Nascido em São Paulo, consolidou uma carreira marcada por uma vertente mais melódica do gênero, com músicas como "Cheia de Marra", "Tudo de Bom" e "Fazer Falta", este último responsável por ampliar sua audiência fora do Brasil. Em 2025, "Vidrado em Você", parceria com DJ Guuga, chegou ao topo do Spotify na Turquia após ser adotada por torcedores do Galatasaray, um dos principais times do país. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppJá MC Tuto, nome artístico de Emerson Muniz, representa a nova geração do funk. O artista ganhou notoriedade nacional com "Barbie", faixa indicada ao Grammy Latino 2025 na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e se manteve por várias semanas entre os artistas mais ouvidos no Brasil. Os ingressos para o festival já estão disponíveis para venda com valores que variam entre os €25 e os €90. As entradas podem ser adquiridas através deste link.