Entre as muitas coisas em comum entre Brasil e Portugal, uma delas é a fé do povo. Nossa Senhora de Nazaré é uma das santas da Igreja Católica com devotos dos dois lados do oceano, principalmente em duas cidades: Belém do Pará e Nazaré, em Portugal.A partir desta ligação, a cantora brasileira Fafá de Belém decidiu reforçar estes laços de fé, trazendo à vila portuguesa de Nazaré o "Encontro das Nazarés". O projeto já é consolidado na capital paraense, durante as celebrações do Círio, há 15 edições.Agora, atravessa o Atlântico com a artista, na festa em honra de Nossa Senhora da Nazaré, que ocorre na vila de pescadores portuguesa. "Quando fui para Nazaré pela primeira vez, fui tomada por uma emoção muito, muito forte. E chorei de não conseguir respirar e entendi que era a hora também de se falar de Nazaré, de Portugal", contou a artista, em coletiva de imprensa para apresentação do evento, na capital portuguesa.A ideia é realizar os encontros nas duas cidades: em Nazaré, em setembro, e em Belém, em outubro. Em Portugal, a primeira edição ocorre nesta semana, na terça-feira, dia 08 de setembro. A cantora brasileira será a atração principal da festa e levará convidados para o palco, assim como faz no Pará."A gente começou com piano e voz, já está virando um grande sarau", comentou. "E sempre com uma luz magnânima, generosa da fé nazarena", complementou. Os shows são gratuitos e ocorrem no centro histórico da cidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Um dos objetivos do encontro é também valorizar o trabalho das mulheres. "A força das mulheres é muito grande, a força do feminino, da força do trabalho, de tocar em frente", resume a artista.O projeto tem patrocínio da Embratur, a agência brasileira de turismo. Segundo Larissa Ushizima, do escritório de Lisboa, a proposta de Fafá dialoga com o que a agência quer mostrar ao mundo. "O Círio representa amor, respeito e tolerância, o melhor do nosso Brasil, a força da nossa fé, a riqueza da nossa cultura e da liderança de mulheres", afirmou Larissa.O Círio de Nazaré é a segunda maior procissão religiosa do mundo. Todos os anos, reúne aproximadamente três milhões de pessoas nas ruas da capital paraense. .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..De cá pra lá: Festival Fado leva Sara Correia e Camané a São Paulo e Rio de Janeiro em novembro.Associação brasileira realiza festa para celebrar a cultura e aproximar comunidades no Fundão