Colar de Rapariga promove festa "Natal Brega" no dia 25 em Lisboa

Para quem vai ter feriadão de Natal e gosta de música brega, a festa é na Casa Capitão, quinta-feira, dia 25 de dezembro. O grupo Colar de Rapariga, que acaba de lançar um novo álbum, anima a noite com música desse estilo que é 100% brasileiro.A abertura das portas será às 23h00, com início da apresentação às 23h30. A formação da banda nesta noite será especial, com a presença do músico Vinícius Bigjohn, antes da volta ao Brasil. Ele é quem vai comandar o DJ set das 2h30 até o fim da noite, às 4h00.A festa promete ser também com gosto de Brasil, onde o Natal é comemorado com calor. "Quente, brega, suado e zero elegante, do jeitinho que a gente gosta (...) dramático, luminoso e com muito calor humano. Natal Brega é tradição a partir de agora", diz o grupo. Os ingressos estão à venda online, antecipadamente, no valor de 7 euros. O link está disponível aqui.O grupo Colar de Rapriga surgiu em 2023, quando a vocalista Heidy Samantha recebeu o convite para montar uma banda de brega para o Carnaval da Musa de Marvila, na festa Brega Agrega. Na fase inicial, ainda sem bateria, Heidy, o guitarrista Wehz e o produtor Vinicius Big John apostaram em beats de seresta, definindo a identidade híbrida do projeto. O nome da banda - usado no sentido não pejorativo de "rapariga", comum em Portugal - sugere a ideia de envolvimento emocional, como um colar que se ajusta ao pescoço de quem o usa.