A Justiça de Portugal vai designar um perito para avaliar se cinco obras sacras recuperadas pela Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa fazem parte do acervo da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, localizada no centro do Rio de Janeiro.A informação foi confirmada ao DN Brasil por fonte oficial da PJ. As cinco peças - quatro tocheiros e uma cruz de prata de mais de dois metros de altura - foram recuperadas num antiquário depois de uma denúncia anônima feita ao Fala.Br, órgão da Controladoria Geral da União (CGU), segundo informações do jornal O Globo, que revelou a operação.De acordo com a PJ, "um perito que tem que ser designado pelo tribunal para ver se as peças são efetivamente verdadeiras". A apuração de O Globo indica que os tocheiros e a cruz são de autoria de José de Oliveira Coutinho, um dos principais ourives e prateiros do Brasil no período do final do século XVIII até o ano de 1822, e que foram furtados da igreja em algum momento entre 1947 e meados dos anos 1980.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As peças estão agora aos cuidados da PJ para serem periciadas "e só depois poderão ser entregues às autoridades brasileiras", afirma a polícia.A histórica igreja tem a sua origem em 1743 e começou como um pequeno oratório construído por comerciantes locais. A Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores foi criada em 1747 e a igreja foi inaugurada em 1750.O interior do templo tem uma mistura rica de elementos barrocos e rococó, com talhas de madeira e obras de arte sacra. É considerada uma das igrejas mais bonitas do Rio de Janeiro e mantém, até hoje, uma intensa programação religiosa, celebrando missas solenes em latim aos sábados e domingos, com coral e orquestra, além de eventos culturais.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Voo entre Brasil e Portugal lança GOL na Europa em fase de expansão, mas esbarra no lotado aeroporto de Lisboa.Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur