A parceria entre Brasil, Cabo Verde e Portugal recebeu duas indicações para o Grammy Latino 2026, anunciadas na tarde desta quarta-feira, 16 de setembro. O trabalho "Criolo, Amaro e Dino" vai disputar o título de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, enquanto a música “No Vento de Nós” concorre a Melhor Canção em Língua Portuguesa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Lançado em janeiro deste ano, o projeto que une Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago reúne 12 faixas e propõe um diálogo musical entre Brasil, Portugal e outras influências da lusofonia, misturando rap, MPB, jazz, morna e funaná. A parceria começou em Lisboa, durante uma sessão de estúdio que deu origem à música Esperança, indicada ao Grammy Latino de 2024 como Melhor Canção em Língua Portuguesa. A partir dali, os três artistas seguiram trabalhando juntos em diferentes cidades, entre Brasil e Portugal, até consolidar o projeto.No final do mês de agosto, Criolo subiu ao palco do MEO Kalorama junto com Dino. Antes, em março, a dupla apresentou o trabalho no Primavera Sound.Em entrevista ao Diário de Notícias e ao DN Brasil em 2025, quando fez sua última turnê por aqui, Criolo destacou a importância dessas conexões construídas ao longo dos anos com artistas portugueses e de outros países de língua portuguesa. O rapper lembrou que a relação com Portugal começou ainda em 2013 e foi se aprofundando com apresentações e colaborações..Meo Kalorama: Lusofonia brilha no palco com Criolo (veja imagens).Ao todo, a premiação do Grammy Latino conta com 60 categorias. Artistas internacionais como Rosalía, KAROL G e Milo J lideram as nomeações, mas há muito talento brasileiro em destaque. Anitta está indicada ao prêmio de Álbum do Ano com o projeto "EQUILIBRIVM". Loulu Gilberto concorre com a faixa "O Amor Nos Encontrou" ao posto de Gravação do Ano, enquanto Zanna foi indicada a Canção do Ano por "Nilo".Portugal ainda conta com uma grande amiga do Brasil, a fadista Carminho, também indicada para Melhor Canção em Língua Portuguesa com "Memória", parceria com Rosalia, e para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir".A 27ª edição do prêmio está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja a lista completa de indicados no site oficial.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Carminho e Dino D'Santiago nomeados para Grammy Latino.Vencedora de dois Grammys Latinos, Mariana Aydar volta a Lisboa em novembro