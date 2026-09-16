Dino D'Santiago e Crilo no palco do Meo Kalorama, em agosto de 2026.
Dino D'Santiago e Crilo no palco do Meo Kalorama, em agosto de 2026.JOSE SENA GOULAO/Lusa
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Grammy Latino: Criolo, Amaro e Dino recebem duas indicações com projeto que une Brasil, Cabo Verde e Portugal

Artistas foram nomeados para Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Canção em Língua Portuguesa. Parceria do trio foi lançada em janeiro deste ano.
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A parceria entre Brasil, Cabo Verde e Portugal recebeu duas indicações para o Grammy Latino 2026, anunciadas na tarde desta quarta-feira, 16 de setembro. O trabalho "Criolo, Amaro e Dino" vai disputar o título de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira, enquanto a música “No Vento de Nós” concorre a Melhor Canção em Língua Portuguesa.

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Lançado em janeiro deste ano, o projeto que une Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago reúne 12 faixas e propõe um diálogo musical entre Brasil, Portugal e outras influências da lusofonia, misturando rap, MPB, jazz, morna e funaná. A parceria começou em Lisboa, durante uma sessão de estúdio que deu origem à música Esperança, indicada ao Grammy Latino de 2024 como Melhor Canção em Língua Portuguesa. A partir dali, os três artistas seguiram trabalhando juntos em diferentes cidades, entre Brasil e Portugal, até consolidar o projeto.

No final do mês de agosto, Criolo subiu ao palco do MEO Kalorama junto com Dino. Antes, em março, a dupla apresentou o trabalho no Primavera Sound.

Em entrevista ao Diário de Notícias e ao DN Brasil em 2025, quando fez sua última turnê por aqui, Criolo destacou a importância dessas conexões construídas ao longo dos anos com artistas portugueses e de outros países de língua portuguesa. O rapper lembrou que a relação com Portugal começou ainda em 2013 e foi se aprofundando com apresentações e colaborações.

Dino D'Santiago e Crilo no palco do Meo Kalorama, em agosto de 2026.
Meo Kalorama: Lusofonia brilha no palco com Criolo (veja imagens)

Ao todo, a premiação do Grammy Latino conta com 60 categorias. Artistas internacionais como Rosalía, KAROL G e Milo J lideram as nomeações, mas há muito talento brasileiro em destaque. Anitta está indicada ao prêmio de Álbum do Ano com o projeto "EQUILIBRIVM". Loulu Gilberto concorre com a faixa "O Amor Nos Encontrou" ao posto de Gravação do Ano, enquanto Zanna foi indicada a Canção do Ano por "Nilo".

Portugal ainda conta com uma grande amiga do Brasil, a fadista Carminho, também indicada para Melhor Canção em Língua Portuguesa com "Memória", parceria com Rosalia, e para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir".

A 27ª edição do prêmio está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Veja a lista completa de indicados no site oficial.

caroline.ribeiro@dn.pt

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