A língua portuguesa em seus mais variados estilos foi um dos pontos altos do Meo Kalorama em Lisboa no sábado, 29 de agosto. O rapper brasileiro Criolo subiu ao palco ao lado de Dino D' Santiago e o pianista Amaro, em um projeto que une Brasil, Portugal e Cabo Verde.O trio lançou, em janeiro deste ano, o álbum Criolo, Amaro & Dino, gravado entre Lisboa, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O disco cruza rap, jazz, música popular brasileira e sonoridades de matriz africana e cabo-verdiana, homenageando as heranças culturais que unem os artistas lusófonos. A apresentação do trio no festival em Lisboa marca o segundo show do projeto, após concerto no Primavera Sound no Porto, em junho. Veja abaixo imagens do show, tiradas pelo fotojornalista José Sena Goulão, da agência Lusa. Relembre também a entrevista de Criolo ao DN / DN Brasil..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Criolo leva novo projeto com Dino D’Santiago e Amaro Freitas ao Primavera Sound, no Porto