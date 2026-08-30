Apresentação foi um dos pontos altos do segundo dia do festival.
Apresentação foi um dos pontos altos do segundo dia do festival. Foto: José Sena Goulão / Lusa
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Meo Kalorama: Lusofonia brilha no palco com Criolo (veja imagens)

É o segundo festival português que o rapper brasileiro se apresenta ao lado de Dino D' Santiago e Amaro.
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A língua portuguesa em seus mais variados estilos foi um dos pontos altos do Meo Kalorama em Lisboa no sábado, 29 de agosto. O rapper brasileiro Criolo subiu ao palco ao lado de Dino D' Santiago e o pianista Amaro, em um projeto que une Brasil, Portugal e Cabo Verde.

O trio lançou, em janeiro deste ano, o álbum Criolo, Amaro & Dino, gravado entre Lisboa, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O disco cruza rap, jazz, música popular brasileira e sonoridades de matriz africana e cabo-verdiana, homenageando as heranças culturais que unem os artistas lusófonos.

A apresentação do trio no festival em Lisboa marca o segundo show do projeto, após concerto no Primavera Sound no Porto, em junho. Veja abaixo imagens do show, tiradas pelo fotojornalista José Sena Goulão, da agência Lusa. Relembre também a entrevista de Criolo ao DN / DN Brasil.

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