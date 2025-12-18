DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Paulo Spranger/Global Imagens
O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem feiras de Natal e encerramento de turnê do Porta dos Fundos

As dicas do seu fim de semana recomendadas pelo DN Brasil.
Publicado a

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, entre 18 e 20 de dezembro, a capital entra de vez no clima natalino, com mercados espalhados pela cidade e um dos momentos mais aguardados do humor brasileiro em Portugal: o encerramento do Festival Porta dos Fundos.

A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!

Encerramento do Festival Porta dos Fundos

O coletivo brasileiro Porta dos Fundos encerra nesta quinta-feira (18) sua passagem por Lisboa com o Festival Porta dos Fundos, ocupando o Centro Cultural de Belém e o Cinema São Jorge. Após uma semana de espetáculos, conversas e exibições, o destaque da noite é a última sessão do podcast “Não Importa”, apresentado ao vivo por Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, desta vez com César Mourão como convidado.

Além do podcast, o festival marcou o retorno de sucessos como Portátil e a estreia em Portugal de Que História É Essa, Porchat?, reafirmando a relação duradoura do Porta dos Fundos com o público português. Criado no Rio de Janeiro em 2012, o grupo transformou o humor em língua portuguesa e construiu, ao longo de mais de uma década, uma presença constante em palcos, telas e plataformas digitais - agora celebrada em formato de festival.

Quando? Quinta-feira, 18 de dezembro, às 19h30

Onde? Cinema São Jorge, Lisboa

Preço: €20 (balcão) a €22 (plateia)

Feiras de Natal em Lisboa e arredores

Para quem prefere programas ao ar livre e compras de última hora, o fim de semana segue tomado pelas feiras e mercados de Natal espalhados por Lisboa e arredores. Lugares como Rossio, Bairro Alto, Parque Eduardo VII, Campo Pequeno, Cascais e Sintra entram no roteiro com luzes, artesanato, comida de rua e atividades para todas as idades, em espaços que valorizam pequenos produtores e o comércio local.

Entre os destaques estão o Rossio Christmas Market, com comboio elétrico gratuito e desfiles diários; a Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, com roda-gigante e programação contínua; e mercados de entrada livre como os do Bairro Alto, Praça da Figueira e Campo de Santa Clara. Boa oportunidade para entrar no clima no último fim de semana antes do Natal.

Quando? De sexta (18) a domingo (20) de dezembro

Onde? Lisboa e arredores (Rossio, Bairro Alto, Parque Eduardo VII, Cascais, Sintra, entre outros)

Preço: Entrada gratuita na maioria dos mercados

Oficinas de Natal no CCB (para os mais novos)

O Centro Cultural de Belém aposta também em programação infantil durante as férias, com oficinas de Natal no Museu de Arte Contemporânea (MAC/CCB). Entre os dias 17 e 19 de dezembro, crianças dos 4 aos 13 anos participam de atividades que exploram luz, corpo, espaço e imaginação, inspiradas em artistas como Dan Flavin, Joan Miró e Mona Hatoum.

As oficinas acontecem em período integral, das 9h30 às 17h30, com orientação de educadores especializados, e são uma boa opção para famílias que ficam na cidade durante o período pré-natalino (ou natalício, em Portugal).

Quando? 17, 18 e 19 de dezembro, das 9h30 às 17h30

Onde? MAC/CCB – Centro Cultural de Belém

Preço: Sob consulta (com 20% de desconto para portadores do Cartão CCB)

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
