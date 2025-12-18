O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem feiras de Natal e encerramento de turnê do Porta dos Fundos

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, entre 18 e 20 de dezembro, a capital entra de vez no clima natalino, com mercados espalhados pela cidade e um dos momentos mais aguardados do humor brasileiro em Portugal: o encerramento do Festival Porta dos Fundos.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Encerramento do Festival Porta dos FundosO coletivo brasileiro Porta dos Fundos encerra nesta quinta-feira (18) sua passagem por Lisboa com o Festival Porta dos Fundos, ocupando o Centro Cultural de Belém e o Cinema São Jorge. Após uma semana de espetáculos, conversas e exibições, o destaque da noite é a última sessão do podcast “Não Importa”, apresentado ao vivo por Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, desta vez com César Mourão como convidado.Além do podcast, o festival marcou o retorno de sucessos como Portátil e a estreia em Portugal de Que História É Essa, Porchat?, reafirmando a relação duradoura do Porta dos Fundos com o público português. Criado no Rio de Janeiro em 2012, o grupo transformou o humor em língua portuguesa e construiu, ao longo de mais de uma década, uma presença constante em palcos, telas e plataformas digitais - agora celebrada em formato de festival.Quando? Quinta-feira, 18 de dezembro, às 19h30Onde? Cinema São Jorge, LisboaPreço: €20 (balcão) a €22 (plateia)Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Feiras de Natal em Lisboa e arredoresPara quem prefere programas ao ar livre e compras de última hora, o fim de semana segue tomado pelas feiras e mercados de Natal espalhados por Lisboa e arredores. Lugares como Rossio, Bairro Alto, Parque Eduardo VII, Campo Pequeno, Cascais e Sintra entram no roteiro com luzes, artesanato, comida de rua e atividades para todas as idades, em espaços que valorizam pequenos produtores e o comércio local.Entre os destaques estão o Rossio Christmas Market, com comboio elétrico gratuito e desfiles diários; a Wonderland Lisboa, no Parque Eduardo VII, com roda-gigante e programação contínua; e mercados de entrada livre como os do Bairro Alto, Praça da Figueira e Campo de Santa Clara. Boa oportunidade para entrar no clima no último fim de semana antes do Natal.Quando? De sexta (18) a domingo (20) de dezembroOnde? Lisboa e arredores (Rossio, Bairro Alto, Parque Eduardo VII, Cascais, Sintra, entre outros)Preço: Entrada gratuita na maioria dos mercadosOficinas de Natal no CCB (para os mais novos)O Centro Cultural de Belém aposta também em programação infantil durante as férias, com oficinas de Natal no Museu de Arte Contemporânea (MAC/CCB). Entre os dias 17 e 19 de dezembro, crianças dos 4 aos 13 anos participam de atividades que exploram luz, corpo, espaço e imaginação, inspiradas em artistas como Dan Flavin, Joan Miró e Mona Hatoum.As oficinas acontecem em período integral, das 9h30 às 17h30, com orientação de educadores especializados, e são uma boa opção para famílias que ficam na cidade durante o período pré-natalino (ou natalício, em Portugal).Quando? 17, 18 e 19 de dezembro, das 9h30 às 17h30Onde? MAC/CCB – Centro Cultural de BelémPreço: Sob consulta (com 20% de desconto para portadores do Cartão CCB)nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Porta dos Fundos volta a Lisboa com festival especial de fim de ano