Costelão, chama crioula, chimarrão e muita música. Assim é o mês de setembro no Rio Grande do Sul, mas também será em Portugal. O piquete Querência da Saudade, de Braga, vai celebrar a Semana Farroupilha com festa, em que são esperadas mais de 700 pessoas.Em comunicado enviado ao DN Brasil, o piquete explica que a programação deste ano será a maior já realizada. A festa terá um acampamento farroupilha, entre os dias 18 e 20 de setembro, na Quinta Calheiros, em Vila Verde.São esperados gaúchos e gaúchas de várias partes de Portugal e também da Europa, mas não só. Com o passar dos anos, brasileiros de outros estados e também europeus começaram a participar, como espanhóis, italianos, franceses e irlandeses.A intenção do grupo, no entanto, não é apenas apresentar essas tradições a outros públicos. Para o piquete, os encontros também ajudam os gaúchos que vivem fora do Brasil a manter a ligação com o estado de origem.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A festa começou em 2019, quando os gaúchos se "reconheceram" na festa do Dia do Brasil de Braga. Vestiam camisetas do Grêmio e Internacional, os dois times mais tradicionais do estado. Dias depois, fizeram o primeiro churrasco para marcar o Dia do Gaúcho, com cerca de 30 pessoas.Ano após ano, a festa ganha uma dimensão maior, além uma maior organização. Foi criado o piquete, com o nome em referência ao que sentem: saudade."Desde que cheguei aqui, queria criar algo ligado ao tradicionalismo, inicialmente para mantermos essas tradições entre os amigos e para que os nossos filhos soubessem de onde viemos", afirma Patrick Rodrigues Ribeiro, integrante da patronagem, junto com William Viana e Edson Vase.A festa será realizada no dia 19 de setembro, na Fábrica da Letra (Letraria), em Vila Verde. O ingresso custa 25 euros e inclui a refeição, e a programação terá baile, Chama Crioula, gastronomia gaúcha, chimarrão e bancas de parceiros. Já o acampamento farroupilha ocorre e entre os dias 18 e 20 de setembro, na Quinta Calheiros, em Coucieiro, Vila Verde. A participação custa 10 euros por pessoa e o espaço terá área de campismo e piscina. As vagas são limitadas. Os ingressos e as reservas devem ser feitos antecipadamente pelo Instagram @querencia_da_saudade_..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Dia do Brasil em Braga já tem sete estados confirmados.Associação brasileira realiza festa para celebrar a cultura e aproximar comunidades no Fundão