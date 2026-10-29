Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Passada a tensão do segundo turno, o fim de semana é de cinema, música e boa comida na capital portuguesa.Na agenda desta semana destacamos a estreia de “Nosso Segredo”, primeiro longa dirigido por Grace Passô, que chega hoje aos cinemas, Alceu Valença, que celebra 80 anos de vida com a turnê “80 Girassóis” no Coliseu dos Recreios na sexta (30), a estreia do cantor paulista Rô Rosa na Casa Capitão no sábado (31), além das últimas horas da Oktoberfest nas cervejarias Delirium Café e Gulden Draak, que seguem até o fim de outubro.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Nosso Segredo, de Grace PassôEstreia nesta quinta (29) nos cinemas portugueses “Nosso Segredo”, primeiro longa-metragem dirigido pela atriz e cineasta Grace Passô, que também assina o roteiro. O drama com toques de fantasia, filmado em Belo Horizonte, acompanha uma família negra que tenta reconstruir a rotina depois de uma perda recente. O filme, de 104 minutos, é uma coprodução entre Brasil e Portugal e foi exibido na mostra Perspectives do Festival de Berlim, em fevereiro, na disputa pelo prêmio de melhor filme de estreia. No elenco estão Ju Colombo, Mateus Aleluia e a cantora Tássia Reis, com trilha de Amaro Freitas. Em setembro, o longa entrou na lista final de candidatos a representar o Brasil no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional. Quem quiser ver o filme com a presença da diretora tem um compromisso na terça (3), às 21h30, no Cinema Ideal, em sessão especial com Grace Passô e Cleo Diara, seguida de conversa com o público.Quando? Em cartaz a partir de hoje, quinta (29); sessão especial na terça (3), às 21h30Onde? Cinema Ideal, Rua do Loreto, LisboaPreço: Por sessão, na bilhetriaAlceu Valença no Coliseu dos RecreiosNa sexta-feira (30), às 21h30, o Coliseu dos Recreios recebe Alceu Valença, que traz a Lisboa a turnê “80 Girassóis”, criada para celebrar as oito décadas de vida do pernambucano. O repertório revisita toda a trajetória musical, de “Agalopado” e “Espelho Cristalino” a “Anunciação”, “Tropicana”, “Belle de Jour” e “Como Dois Animais”. O espetáculo tem cerca de duas horas de duração e ainda conta com projeções de Rafael Todeschini, além de pinturas e fotografias do acervo pessoal do artista, guardado por décadas pela mãe e pela irmã.A ligação de Alceu com Portugal, disse o cantor ao DN Brasil, começou em 1979, quando ele seguiu o conselho do pai e foi conhecer Lisboa, onde hoje um dos seus endereços fica perto do Castelo de São Jorge. Mesmo oitentão, disse ao jornal que palco para ele ”é vitamina”, na entrevista em que também elogiou a nova geração da música brasileira, citando nomes como Maddu, Almério, Martins e Juliana Linhares. As portas abrem às 20h30, e quem perder a noite lisboeta ainda pode ver o cantor no sábado (31), em Coimbra, e no domingo (1º), no Porto. Os ingressos de acesso geral (plateia em pé, balcão e galeria) começam em €35, com venda por lotes, e os camarotes custam entre €25 e €45.Quando? Sexta-feira (30), às 21h30, com abertura de portas às 20h30Onde? Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão 96, LisboaPreço: A partir de €35 (acesso geral, por lotes); camarotes entre €25 e €45Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Rô Rosa na Casa CapitãoNo sábado (31), às 21h, a Casa Capitão recebe a estreia em Portugal do cantor e compositor Rô Rosa, uma das apostas da nova geração da música brasileira. Natural de São José dos Campos, no interior paulista, ele mistura MPB, lo-fi, trap, rap, samba e pop em canções sobre amor, saudade e as complexidades do cotidiano. Entre as referências estão Criolo, Liniker, Black Alien, Sabotage, Tássia Reis e Gal Costa.Os lançamentos mais recentes, “Sotaquin do Rio” e “Improvável”, parceria com Yago Oproprio, ajudaram a ampliar o alcance do artista nas plataformas digitais. A noite de Lisboa tem ainda abertura do músico português SUAV, que transita entre o pop e o R&B contemporâneo. Como em todos os shows da casa, não há lugares marcados, então vale chegar cedo para garantir uma boa posição. Os ingressos custam €22.Quando? Sábado (31), às 21hOnde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, LisboaPreço: €22Oktoberfest nas cervejarias Delirium Café e Gulden DraakAté o fim de outubro, o espírito de Munique continua em Lisboa, em três casas dos empresários brasileiros Verônica Fernandes e Neko Pedrosa: o Delirium Café, no Chiado, a Gulden Draak Lisboa, em Picoas, e a Gulden Draak Vasco da Gama, no Parque das Nações. Pelo terceiro ano consecutivo, as seis cervejas oficiais da Oktoberfest 2026 estão disponíveis (Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner), junto com a variedade que é marca das casas: 50 torneiras na Gulden Draak Lisboa, 35 no Delirium e 12 na unidade do Vasco da Gama.O menu especial traz Eisbein (o joelho de porco), schnitzel de vitela, frango ou porco, duo de salsichas com molho curry e salsicha alemã com salada de batata e chucrute, além de opção vegana. Para fechar, apfelstrudel com sorvete de baunilha ou de macadâmia. Há ainda sorteio de cervejas e brindes. O casal, que trocou o Rio de Janeiro por Lisboa em 2016, define a iniciativa como uma “grande confraternização”. Como o período termina com o mês, o sábado (31) é a última chance.Quando? Sexta (30) e sábado (31), últimos dias da Oktoberfest. Delirium Café: das 13h às 2h. Gulden Draak Lisboa: das 12h às 2h. Gulden Draak Vasco da Gama: das 10h às 00hOnde? Delirium Café (Calçada Nova de São Francisco 2A, Chiado), Gulden Draak Lisboa (Rua Andrade Corvo 29A, Picoas) e Gulden Draak Vasco da Gama (River Deck do C.C. Vasco da Gama)Preço: Entrada livre, consumo pago à parte.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alceu Valença celebra 80 anos em turnê pela Europa: “Palco para mim é vitamina, é alegria, é energia”.Revelação da nova música brasileira, Rô Rosa fará shows em Porto e Lisboa no fim de outubro