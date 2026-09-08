Toda pessoa que já mudou de país certamente se lembra do momento da despedida: as coisas das quais precisa se desfazer, os abraços de quem fica, a ansiedade pelo futuro. Foi assim com Catarina, uma mulher de 50 anos que decidiu sair de uma comunidade de pescadores em Santa Catarina e vir para Portugal.Na véspera de partir, entre tudo aquilo de que precisa se desfazer, restavam apenas cinco livros, com dedicatórias, cheiros, marcas e histórias. Catarina decide devolvê-los a quem a havia presenteado com as obras.Assim começa o filme Livros Restantes, estrelado por Denise Fraga. O longa chega aos cinemas portugueses no dia 17 de setembro. A obra é uma coprodução entre Brasil e Portugal.Pela segunda vez, a brasileira Plural Filmes e a portuguesa Filmógrafo realizam um filme em conjunto. O primeiro foi Sobre Sonhos e Liberdade. Além disso, Livros Restantes dialoga diretamente com os dois países.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppAs filmagens ocorreram em uma comunidade de pescadores de Florianópolis, marcada pela forte influência dos imigrantes açorianos, e em diferentes locais de Portugal, como na região de Aveiro. "O filme estabelece uma ligação entre territórios, culturas e memórias", detalha o comunicado.O argumento é da brasileira Márcia Paraíso. “Queria muito falar sobre essa etapa, de quando nos tornamos invisíveis, mas a partir da mudança da personagem protagonista, o último mês que antecede sua ida para viver em Portugal. Livros Restantes fala dessa preparação, do tempo que antecede uma revolução em sua vida”, explica a diretora, citada em comunicado.Outra característica do filme é ter uma equipe técnica majoritariamente feminina nas principais chefias técnicas, como direção de fotografia, direção de arte, produção, montagem e som. Além de Denise Fraga, o elenco do filme conta com o ator Augusto Madeira e com a participação especial do maestro português António Victorino de Almeida.Assista ao trailer:.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coprodução entre Brasil e Portugal, "Morte e Vida Madalena" estreia nos cinemas no dia 20 de agosto.Karim Aïnouz: "Hoje, quando alguém fala em cinema brasileiro, já existe uma simpatia espontânea"