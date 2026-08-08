A coprodução luso-brasileira "Morte e Vida Madalena", do cineasta cearense Guto Parente já tem data para estrear nos cinemas portugueses. A comédia - que acompanha os bastidores caóticos da produção de um filme de ficção científica de baixo orçamento - chega às salas nacionais no dia 20 de agosto depois de conquistar, em 2025, o Prêmio da Competição Cine+, no FIDMarseille, na França, e o Prêmio Especial de Melhor Longa-Metragem no Festival de Brasília.A trama gira em torno de Madalena, interpretada por Noá Bonoba, uma produtora de cinema grávida de oito meses que tenta concluir as filmagens de um longa escrito por seu pai, recém-falecido. Quando o diretor do projeto e seu ex-marido desaparece misteriosamente durante as gravações, ela assume o comando da produção e precisa enfrentar uma sequência de imprevistos para terminar o filme antes do nascimento do filho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Produzido pela brasileira Tardo Filmes em parceria com a portuguesa C.R.I.M. Produções, e coproduzido pelo Canal Brasil, o longa utiliza o humor para retratar os desafios do cinema independente. Ao mesmo tempo em que acompanha a reta final da gravidez da protagonista, o roteiro estabelece um paralelo com a "gestação" do próprio filme, transformando os acidentes de produção e os conflitos de bastidores em situações cômicas..Nascido em Fortaleza, Guto Parente é um dos principais nomes do cinema independente brasileiro contemporâneo. Integrante do coletivo Alumbramento entre 2008 e 2016 e sócio da produtora Tardo Filmes desde 2012, o diretor acumula 11 longas-metragens e sete curtas exibidos em festivais internacionais como Locarno, Rotterdam, Viennale e FIDMarseille. Seu filme "Estranho Caminho" recebeu, em 2023, os prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Performance no Festival de Tribeca."Morte e Vida Madalena" conta com apoio da Ancine, Canal Brasil, RTP e Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA)..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Karim Aïnouz: "Hoje, quando alguém fala em cinema brasileiro, já existe uma simpatia espontânea".Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”