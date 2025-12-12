Inspirado no Papai Noel brasileiro, Pai Natal Solidário dos CTT tem cartinhas de crianças para apadrinhamento

O ano era 2009, quando as caixas de e-mail dos CTT foram inundadas por uma mensagem que, na época, viralizou. Era uma pergunta que, segundo Miguel Macedo, relações públicas da empresa, deixou a todos espantados."Começamos a receber um e-mail viral, de pessoas conhecidas, a dizer se nós tínhamos uma ação onde estávamos a ajudar 13 milhões de crianças. Ora, em Portugal não existem nem 13 milhões de adultos, quanto mais de crianças", conta o gestor ao DN Brasil.A equipe logo entendeu do que se tratava. A mensagem, na verdade, referia-se ao Papai Noel dos Correios, iniciativa que, desde 1989, promove, no Brasil, o apadrinhamento de cartinhas de crianças que pedem um presente de natal."Percebemos que era uma ação dos Correios do Brasil. Como temos muito boas relações, falamos com uma pessoa de lá que, na altura, explicou-nos a ação e adaptamos aqui para Portugal", completa Miguel..Foi assim que nasceu o Pai Natal Solidário, campanha que, de 2009 até agora, já entregou mais de 20 mil presentes de natal.Todas as cartinhas disponíveis para apadrinhamento são de crianças em situação de vulnerabilidade. "Há algumas muito emocionantes. Crianças quem pedem uma escova de dentes elétrica, ou uma casa com aluguel acessível, ou até o pai mais presente, quando ele trabalha fora", diz Miguel Macedo.Assim como no Brasil, qualquer pessoa pode se tornar um padrinho. Basta acessar o site do projeto - painatalsolidario.pt - e selecionar uma cartinha. O padrinho recebe por e-mail o código que deverá informar no ato da entrega do presente."Basta levar o presente numa loja CTT ou entregar num cacifo locky. Nós tratamos do embalamento e da entrega", explica o gestor. O padrinho tem três dias úteis após a escolha da carta para levar o presente, caso contrário a carta escolhida volta a estar disponível no site.Para este ano, ainda restam 13% de cerca de duas mil cartas participantes. "A adesão tem sido tão grande que as cartas desaparecem num instante", comemora Miguel Macedo. "Espero que no Brasil também continue este sucesso".caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Para onde vão as cartas escritas ao Pai Natal? Conheça o escritório dos 'ajudantes do bom velhinho'.Por dentro do Presépio Monumental de Alenquer, a vila portuguesa que é um presépio natural