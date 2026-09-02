O Festival Fado terá três apresentações no Brasil em novembro, com artistas como Sara Correia e Camané como protagonistas da programação musical. A passagem começa por São Paulo, onde os dois artistas sobem ao palco do Cultura Artística nos dias 2 e 3 de novembro, às 20h30, e segue depois para o Rio de Janeiro, com shows no Vivo Rio no dia 6.Sara Correia chega ao Brasil com o repertório de Tempestade, seu álbum mais recente. A fadista lançou o primeiro disco, que leva seu nome, em 2018 e ganhou projeção também fora de Portugal com Do Coração, indicado ao Grammy Latino em 2021. Já Camané tem uma trajetória que remonta à infância: aos 13 anos, venceu a Grande Noite do Fado de Lisboa e, desde a década de 1990, construiu uma extensa discografia. Em 2019, iniciou com Mário Laginha o projeto Aqui Está-se Sossegado, que também recebeu uma indicação ao Grammy Latino.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No Rio de Janeiro, a passagem dos dois artistas integra uma programação dedicada à ligação do fado com os bairros históricos de Lisboa. Antes dos shows, no dia 5 de novembro, o Real Gabinete Português de Leitura recebe, às 14h30, uma conferência com o compositor e guitarrista Diogo Clemente sobre a presença do gênero nas ruas da capital portuguesa. Na sequência, às 15h30, será exibido Do Bairro, documentário de Diogo Varela Silva que acompanha moradores de Alfama e Mouraria e aborda as mudanças vividas nessas regiões.A programação carioca inclui ainda "Os Bairros de Lisboa", exposição com curadoria do Museu do Fado que percorre personagens, imagens e referências de regiões como Alfama, Mouraria, Bairro Alto e Madragoa. No dia seguinte, Sara Correia se apresenta às 21h e Camané às 22h, no Vivo Rio..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"