O desfile do bloco Colombina Clandestina é um dos mais tradicionais da cidade.
O desfile do bloco Colombina Clandestina é um dos mais tradicionais da cidade.Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura DN Brasil

Faça chuva ou sol, vai ter Carnaval em Lisboa

A programação é vasta e para todos os estilos. Os blocos ensaiaram o ano todo para levar a alegria do Carnaval para as ruas. A música e a alegria vão unir brasileiros, portugueses e quem mais quiser.
Publicado a

A torcida é para que pare de chover, mas, com ou sem chuva, os foliões prometem celebrar em Portugal o Carnaval ao estilo brasileiro. A agenda inclui comemorações para todos os gostos, com cortejos de rua, bailes variados e estilos diversos.

Nos últimos anos, surgiram blocos de vários gêneros musicais além do tradicional samba, como o forró, o frevo, o maracatu e até mesmo a música eletrônica, a exemplo do que já é tradição no Carnaval de São Paulo. O DN Brasil preparou uma agenda com algumas das festas já confirmadas em Lisboa.

Desfile do Chapitô

Começa já na quinta-feira, 12 de fevereiro, o aquecimento para os dias de Carnaval. O Chapitô sai às ruas para o tradicional desfile até o Campo das Cebolas, com fantasias, pernas de pau e música.

Carvalho em Pé

Na sexta-feira de Carnaval, 14 de fevereiro, o bloco carioca Carvalho em Pé leva o samba para as ruas de Alfama. A partir das 18h00, o bloco estará no largo do Chafariz de Dentro, em frente ao Museu do Fado. A festa é aberta ao público.

Carnaval na Casa Capitão + Humans of Carnaval

Aberta no ano passado, esta será a primeira edição de Carnaval da Casa Capitão. Em parceria com o Humans of Carnaval, serão três dias de festa distribuídos em quatro espaços da casa. A programação começa no sábado, 14 de fevereiro, a partir das 18h00. Entre as atrações da primeira noite estão o baile de Jorge Ben Jor, o bloco do Humans e o bloco CarnaVRAU. No domingo, 15 de fevereiro, tem baile house, apresentação do bloco Sardinhas Nômades e feijoada com roda de choro no almoço, a partir das 14h00. Já na segunda-feira, 16 de fevereiro, o Blocu realiza a festa “after”, além do Dengo Club e do set “Never Stop”, com vários DJs. Os ingressos custam a partir de dez euros e estão à venda no site da Casa Capitão.

Desfile da Colombina Clandestina

Uma das atrações mais icônicas do Carnaval em Lisboa, o cortejo do bloco Colombina Clandestina está mais do que confirmado. A concentração começa ao meio-dia, na Rua Machado de Castro, com esquenta, aquecimento da bateria e concurso das melhores fantasias. Às 15h00, os foliões seguem em cortejo até o Largo, com o bloco completo: bateria Clandestina, sopros, corpo de dança, pernaltas e, claro, o público. Às 18h00, a festa continua com show da banda do bloco e do grupo Colar de Rapariga. A orientação é vestir roxo, rosa e amarelo, além de muito glitter. Assim como nos outros anos, também haverá o baile “after”. Em 2026, ele acontece no espaço Outra Cena, com mais de dez atrações musicais. Os ingressos para o baile estão à venda online por 15 euros.

Frevo com o Boi Tabaco

O Boi Tabaco, primeiro bloco de frevo do país, promove sua festa de Carnaval na tarde de sábado, a partir das 15h00. A Fábrica Braço de Prata recebe o evento, pensado também para o público infantil, por ser “um bloco familiar, acessível e acolhedor, feito para quem cresce ouvindo música brasileira, aprendendo a dançar e vivendo o Carnaval desde cedo”. Uma das atrações é a DJ paraibana King Kami, radicada em Lisboa e com carreira internacional. A programação inclui ainda apresentação da banda do Boi Tabaco, com participação especial da cantora Madu. O bilhete está no terceiro lote, a dez euros. O último lote custará 15 euros.

Domingo de forró e Carnaval

O desfile do bloco de forró Qui nem Jiló já se tornou tradição na Penha de França. No domingo de Carnaval, 15 de fevereiro, o ritmo nordestino toma as ruas do bairro a partir das 15h00, no largo. A festa é aberta a toda a família e inclui atividades especiais para crianças, DJs e música ao vivo, com “muita cor, alegria e muito forró” até as 22h00, promete o bloco. Como a rua é do povo, a participação é gratuita.

Barulho Bom

Nesta festa, o Carnaval é apresentado como “uma expressão da cultura popular brasileira em toda a sua diversidade: mais do que samba, o Carnaval é frevo, maracatu, forró, coco, xote e baião”. Serão sete horas de festa, das 19h00 às 02h00, com DJs Leandro, Pedro Sousa e Puro Suco, apresentações de Carol Benigno e André Miranda e uma jam session de forró - aberta a quem quiser levar seu instrumento e tocar em conjunto. A realização é da associação Diáspora LX e do Forró do Miradouro. A Barulho Bom acontece no sábado de Carnaval, dia 14, no Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes. O ingresso antecipado online custa sete euros.

Maracatu em Alfama

As ruas de Alfama recebem os tambores do maracatu e as saias rodadas com o Baque Mulher Lisboa. As artistas do bloco começam a festa a partir das 14h00 de domingo, 15 de fevereiro. A entrada é livre.

Bloco Secretinho

Do outro lado da cidade também tem festa de Carnaval no domingo. O bloco Secretinho leva o samba ao Parque das Nações, no parque ribeirinho Oriente. O samba no pé começa às 15h00 e vai até às 21h00. Depois, a festa segue no Marvila 8. O valor dos ingressos não foi divulgado.

Blocu nas ruas

As ruas do largo de Santa Clara recebem o cortejo do Blocu, com música eletrônica e ativismo, uma das marcas do bloco, criado em São Paulo. O foliões prometem levar para as ruas o “manifesto de arte, musica, liberdade e orgulho queer e imigrante”. A concentração começa às 15h00 e segue em cortejo até o Beato Innovation District, para fechar o Carnaval na Casa Capitão.

Terça de Carnaval é em Benfica

O quinto e último dia de festa é em Benfica, com a segunda edição do Carnaval entre Portas. A concentração está marcada para às 15h00, no Parque Quinta da Granja, em Benfica. A DJ Justy Divynall começa o aquecimento para a banda Axé Babá liderar o cortejo. Os foliões vão passar pela Avenida do Colégio Militar, Estrada de Benfica e Avenida Elias Garcia, até chegar à estação do Metro Amadora Este, na Amadora. A Axé Babá é formada por músicos da Bahia que residem em Portugal e traz a grande experiência dos trios elétricos de Salvador. A organização da festa é da Junta de Freguesia de Benfica e da Junta de Freguesia de Falagueira/Venda Nova (Amadora), com produção da Timbre Comunicações.

A agenda será atualizada aqui no DN Brasil quando novas confirmações ocorrerem durante esta semana.

amanda.lima@dn.pt

Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 09 de fevereiro.
O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
O desfile do bloco Colombina Clandestina é um dos mais tradicionais da cidade.
Brasileiro lança 'Art Walk', projeto que faz artistas caminharem por Lisboa com as suas obras
O desfile do bloco Colombina Clandestina é um dos mais tradicionais da cidade.
“Coração sem Medo”: novo livro de Itamar Vieira Junior chega às livrarias portuguesas
Cultura
edição impressa
Brasileiros em Portugal
cultura brasileira
carnaval 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt