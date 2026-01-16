Exposição 'Complexo Brasil' entra na reta final com performance especial neste sábado

Falta um mês para o fim da exposição Complexo Brasil, mas a agenda de eventos relacionada à mostra está repleta de atividades. Neste sábado, 17 de janeiro, será realizada a performance pública do Laboratório de Confluências, idealizado pela dramaturga brasileira Maria Giulia Pinheiro.A brasileira convidou artistas imigrantes para dialogar com a exposição e, a partir desse encontro, foram criadas performances que serão apresentadas ao público. O cenário é justamente o da exposição."Dessa ousadia, nasce a primeira performance pública do Laboratório de Confluências, em que eu, Maria Giulia Pinheiro, junto de Gaya de Medeiros, Joyce Souza, Keli Freitas, Okan Kayma e Tales Frey, apresentamos seis performances distintas, articuladas por uma ação contínua que serve como fio condutor do percurso do público", explica Maria Giulia.A dramaturga promete que os participantes terão uma experiência que vai fazer repensar a forma de ver e escutar os temas da exposição. "Uma presença construída a partir das perspectivas de artistas migrantes brasileiros que situam suas práticas no entre — entre países e entre linguagens — e que, nesse intervalo, repensam formas de olhar e escutar o que a exposição convoca", ressalta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O evento será às 18h na exposição, que está sediada na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. A entrada custa 9 euros, valor correspondente ao bilhete de entrada da mostra Complexo Brasil.Já no dia 10 de fevereiro, uma semana antes do fim da exposição, outro evento está marcado no museu. É a conversa "Futebol e Brasil", com a presença do jogador Raí. O encontro será conduzido por José Miguel Wisnik, curador-geral da mostra, às 18h30.A dupla vai refletir sobre o futebol como um "fato social total" e sobre as "relações entre futebol, educação, cultura e política, com ênfase na imbricação profunda desse desporto na sociedade brasileira, apontando dicotomias, magias e forças vitais de pertença". A entrada é livre, sujeita à lotação do local.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Complexo Brasil: a exposição que chega a Lisboa para mostrar muitos Brasis em um só.“Sem medo”, exposição 'Complexo Brasil' quer ser diálogo entre brasileiros e portugueses