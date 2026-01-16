DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Maria Giulia Pinheiro e artistas que convidou para a perfomance.
Maria Giulia Pinheiro e artistas que convidou para a perfomance. Foto: Ricardo Lopes
Cultura DN Brasil

Exposição 'Complexo Brasil' entra na reta final com performance especial neste sábado

"Laboratório de Confluências" é organizado pela brasileira Maria Giulia Pinheiro, que convidou cinco artistas imigrantes para a performance. A atividade faz parte dos eventos que compõe a exposição.
Publicado a

Falta um mês para o fim da exposição Complexo Brasil, mas a agenda de eventos relacionada à mostra está repleta de atividades. Neste sábado, 17 de janeiro, será realizada a performance pública do Laboratório de Confluências, idealizado pela dramaturga brasileira Maria Giulia Pinheiro.

A brasileira convidou artistas imigrantes para dialogar com a exposição e, a partir desse encontro, foram criadas performances que serão apresentadas ao público. O cenário é justamente o da exposição.

"Dessa ousadia, nasce a primeira performance pública do Laboratório de Confluências, em que eu, Maria Giulia Pinheiro, junto de Gaya de Medeiros, Joyce Souza, Keli Freitas, Okan Kayma e Tales Frey, apresentamos seis performances distintas, articuladas por uma ação contínua que serve como fio condutor do percurso do público", explica Maria Giulia.

A dramaturga promete que os participantes terão uma experiência que vai fazer repensar a forma de ver e escutar os temas da exposição. "Uma presença construída a partir das perspectivas de artistas migrantes brasileiros que situam suas práticas no entre — entre países e entre linguagens — e que, nesse intervalo, repensam formas de olhar e escutar o que a exposição convoca", ressalta.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O evento será às 18h na exposição, que está sediada na Fundação Gulbenkian, em Lisboa. A entrada custa 9 euros, valor correspondente ao bilhete de entrada da mostra Complexo Brasil.

Já no dia 10 de fevereiro, uma semana antes do fim da exposição, outro evento está marcado no museu. É a conversa "Futebol e Brasil", com a presença do jogador Raí. O encontro será conduzido por José Miguel Wisnik, curador-geral da mostra, às 18h30.

A dupla vai refletir sobre o futebol como um "fato social total" e sobre as "relações entre futebol, educação, cultura e política, com ênfase na imbricação profunda desse desporto na sociedade brasileira, apontando dicotomias, magias e forças vitais de pertença". A entrada é livre, sujeita à lotação do local.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Maria Giulia Pinheiro e artistas que convidou para a perfomance.
Complexo Brasil: a exposição que chega a Lisboa para mostrar muitos Brasis em um só
Maria Giulia Pinheiro e artistas que convidou para a perfomance.
“Sem medo”, exposição 'Complexo Brasil' quer ser diálogo entre brasileiros e portugueses
Cultura
Gulbenkian
performance
cultura brasileira
Diário de Notícias
www.dn.pt