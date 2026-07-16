Obras de artistas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) estão em exposição em Lisboa. A mostra é aberta ao público e tem como título "CPLP: 30 anos de Arte Compartilhada".Segundo o embaixador Juliano Nascimento, representante do Brasil na CPLP, a exposição é uma forma de marcar o 30.º aniversário da entidade. A data é celebrada oficialmente nesta sexta-feira, 17 de julho.A exposição pode ser visitada até o dia 31 de julho, no Instituto Camões, em Lisboa. O instituto fica na Avenida da Liberdade, 270, 1250-149 Lisboa, ao lado da estação Marquês de Pombal. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30.Veja imagens do fotojornalista Gerardo Santos.30 anos da CPLP. “Participação ativa do Brasil é fundamental”, diz embaixador da missão brasileira.Acervo inédito do urbanista brasileiro Lúcio Costa entra em exposição na Casa da Arquitetura