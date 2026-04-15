Acervo inédito do urbanista brasileiro Lúcio Costa entra em exposição na Casa da Arquitetura

O acervo pessoal do urbanista brasileiro estará em exposição a partir desta semana na Casa da Arquitetura, no Porto. São imagens, documentos, anotações de viagens, poemas, fotos de família e desenhos que mostram a trajetória do célebre profissional, responsável pelo plano piloto da cidade de Brasília. Alguns deles são inéditos, destaca a Casa da Arquitetura.O arquivo, com cerca de 11 mil itens, foi doado à entidade em 2021 pela família do brasileiro. Lucio Costa Arquivo propõe "um itinerário profusamente ilustrado sobre a vida e a obra de uma das figuras marcantes da arquitetura contemporânea e do Brasil moderno e convida à deambulação pelas múltiplas dimensões do homem, do urbanista e do arquiteto que cultivou uma forte ligação com Portugal", destaca a Casa da Arquitetura.Lúcio Costa, que liderou o movimento moderno no Brasil, visitou Portugal em 1948 e 1952, quando fez vários registros da viagem em cadernos. O arquiteto era um apaixonado pela arquitetura portuguesa, que servia de inspiração para os trabalhos que desenvolveu ao longo de 60 anos de carreira.Lúcio Costa Arquivo foi organizada em seis módulos: família, escritos, Portugal, Plano Piloto, Brasília e desenho. “A mostra propõe um percurso que cruza a dimensão íntima do arquiteto com sua atividade pública e profissional. Entre os destaques estão também os registros das quatro viagens que realizou a Portugal entre as décadas de 1940 e 1960, parcialmente documentadas nos chamados ‘Bloquinhos de Portugal’”, destacam os organizadores.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Programação dedicadaO primeiro fim de semana da mostra será repleto de atividades especiais. A abertura oficial será no sábado, 18 de abril, às 15h00, com visita orientada pelas curadoras Ana Vaz Milheiro e Julieta Sobral e pelo curador Nuno Sampaio. Em seguida, será apresentado o livro Lucio Costa Arquivo (edição Casa da Arquitetura), com a presença das organizadoras Ana Vaz Milheiro e Leonor Matos Silva e dos ensaístas Marta Bogéa, José Pessoa, Otávio Leonídio e Bárbara Silva.A programação continua às 21h30, com uma aula-show de apresentação do livro Raízes do Futuro: Lucio Costa e a tradição moderna (edição Casa da Arquitetura), com a presença do autor, Guilherme Wisnik, e participação musical de Mônica Salmaso e banda. No domingo, o dia começa com uma visita voltada para famílias com crianças de 6 a 12 anos. A programação ainda inclui mais visitas guiadas, gravação de podcast, conversas e oficinas. A exposição vai até setembro, e a entrada custa 10 euros. A atividade faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Portugal e Brasil.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.