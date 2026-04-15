Lúcio Costa desenhou o Plano Piloto de Brasília.
Lúcio Costa desenhou o Plano Piloto de Brasília.Foto: Casa da Arquitetura
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Acervo inédito do urbanista brasileiro Lúcio Costa entra em exposição na Casa da Arquitetura

A iniciativa faz das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Portugal e Brasil.
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O acervo pessoal do urbanista brasileiro estará em exposição a partir desta semana na Casa da Arquitetura, no Porto. São imagens, documentos, anotações de viagens, poemas, fotos de família e desenhos que mostram a trajetória do célebre profissional, responsável pelo plano piloto da cidade de Brasília. Alguns deles são inéditos, destaca a Casa da Arquitetura.

O arquivo, com cerca de 11 mil itens, foi doado à entidade em 2021 pela família do brasileiro. Lucio Costa Arquivo propõe "um itinerário profusamente ilustrado sobre a vida e a obra de uma das figuras marcantes da arquitetura contemporânea e do Brasil moderno e convida à deambulação pelas múltiplas dimensões do homem, do urbanista e do arquiteto que cultivou uma forte ligação com Portugal", destaca a Casa da Arquitetura.

Lúcio Costa, que liderou o movimento moderno no Brasil, visitou Portugal em 1948 e 1952, quando fez vários registros da viagem em cadernos. O arquiteto era um apaixonado pela arquitetura portuguesa, que servia de inspiração para os trabalhos que desenvolveu ao longo de 60 anos de carreira.

Lúcio Costa Arquivo foi organizada em seis módulos: família, escritos, Portugal, Plano Piloto, Brasília e desenho. “A mostra propõe um percurso que cruza a dimensão íntima do arquiteto com sua atividade pública e profissional. Entre os destaques estão também os registros das quatro viagens que realizou a Portugal entre as décadas de 1940 e 1960, parcialmente documentadas nos chamados ‘Bloquinhos de Portugal’”, destacam os organizadores.

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Programação dedicada

O primeiro fim de semana da mostra será repleto de atividades especiais. A abertura oficial será no sábado, 18 de abril, às 15h00, com visita orientada pelas curadoras Ana Vaz Milheiro e Julieta Sobral e pelo curador Nuno Sampaio. Em seguida, será apresentado o livro Lucio Costa Arquivo (edição Casa da Arquitetura), com a presença das organizadoras Ana Vaz Milheiro e Leonor Matos Silva e dos ensaístas Marta Bogéa, José Pessoa, Otávio Leonídio e Bárbara Silva.

A programação continua às 21h30, com uma aula-show de apresentação do livro Raízes do Futuro: Lucio Costa e a tradição moderna (edição Casa da Arquitetura), com a presença do autor, Guilherme Wisnik, e participação musical de Mônica Salmaso e banda.

No domingo, o dia começa com uma visita voltada para famílias com crianças de 6 a 12 anos. A programação ainda inclui mais visitas guiadas, gravação de podcast, conversas e oficinas. A exposição vai até setembro, e a entrada custa 10 euros. A atividade faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Portugal e Brasil.

amanda.lima@dn.pt

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