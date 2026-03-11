“Explode São Paulo, Gil”, da cineasta brasileira Maria Clara Escobar, estreia nos cinemas portugueses

Em alta nos últimos anos, o cinema brasileiro terá mais uma estreia em Portugal nos próximos dias. O documentário Explode São Paulo, Gil, da cineasta brasileira Maria Clara Escobar, chega às salas portuguesas nesta quinta-feira (12). O filme acompanha a história de Gil, uma mulher brasileira que se mudou para São Paulo aos 20 anos com o sonho de se tornar cantor. Décadas depois, trabalha como faxineira quando aceita participar de um projeto cinematográfico proposto pela própria diretora.A partir desse encontro, o longa constrói um retrato em que realidade e encenação se misturam. O filme acompanha o diálogo entre as duas mulheres e revisita os sonhos que levaram Gil à maior cidade do Brasil, refletindo também sobre trabalho, fama, invisibilidade e os caminhos possíveis para quem tenta viver de arte.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Maria Clara Escobar estará em Lisboa nesta semana, onde participa de uma sessão especial do filme no Cinema Ideal, às 21h15. O cinema da artista "cruza intimidade, política e linguagem, explorando os limites entre realidade e encenação".Antes da estreia comercial, o documentário passou por diversos festivais internacionais, onde foi premiado. No Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, recebeu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Atuação. Em Portugal, foi exibido no Doclisboa – Festival Internacional de Cinema, onde recebeu Menção Honrosa do Júri da Sociedade Portuguesa de Autores e o Prêmio Escola – ETIC de melhor filme da competição portuguesa. A produção também integrou a programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, do Lumen – Festival de Cinema Independente do Rio de Janeiro, do Laceno d’Oro Film Festival, na Itália, e do Entre Olhares – Festival Internacional de Cinema de Curitiba.Maria Clara Escobar é cineasta, roteirista e poeta. Seu primeiro longa de ficção, Desterro (2020), estreou na competição Tiger do Festival Internacional de Cinema de Roterdão e foi exibido em eventos como a Viennale – Vienna International Film Festival e o Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. No documentário, também dirigiu Os Dias com Ele, vencedor do prêmio de Melhor Filme no Doclisboa em 2013.Confira o trailer do filme.Indicado aos Óscares e sucesso de bilheteira, “O Agente Secreto” completa quatro meses de exibição em Portugal.Conheça o projeto luso-brasileiro selecionado em festival de cinema em Lisboa que liga Maranhão e Portugal