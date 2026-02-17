Espetáculo infantil brasileiro ‘Kysha & Mine’ estreia em Portugal

Com a internet sem fronteiras, os youtubers infantis brasileiros fazem sucesso em Portugal — e não é de hoje. Os espetáculos que saem das câmeras para os palcos com esses artistas também encontram no país um público importante. Por isso, o fenômeno pop Kysha & Mine estreia em Portugal no próximo mês.As artistas, que misturam música, dança e conteúdo digital, apresentam o espetáculo “Lance da Escola: Das aulas ao verão, uma nova diversão”. A série musical já conquistou mais de 120 milhões de visualizações no YouTube e também lota os palcos por onde passa.Estão marcados shows de Kysha & Mine no Porto e em Lisboa, em março. Na Invicta, a apresentação acontece no dia 14 de março, no auditório da Super Bock Arena. Já na capital portuguesa, o espetáculo será no dia seguinte, na Sala Tejo do MEO Arena. Um dos grandes destaques da produção é a criação de coreografias criativas, que fazem sucesso nas redes sociais.O espetáculo conta ainda com participações especiais. “Transforma em palco as aventuras vividas pelas melhores amigas inseparáveis em uma viagem para o Saturno Camp, com histórias de amizade, romance e desafios que encantam crianças e famílias. Além das protagonistas, o elenco conta com nomes queridos pelos fãs, como Stefan Baby, Fidelisx e Argentino, e apresenta novos personagens — Evy, Jin Min e Russin —, ampliando a diversão e as emoções”, diz o comunicado. A direção musical é assinada por Umberto Tavares e Jefferson Junior. Os ingressos estão à venda aqui e começam em 40 euros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Projeto brasileiro de João Gomes, Jota Pê e Mestrinho, show Dominguinho terá sessão extra em Lisboa.Comédia brasileira sobre amizade feminina estreia primeiro em Portugal e depois chega ao Brasil