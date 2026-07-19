Durante décadas, milhares de portugueses deixaram a cidade portuguesa de Arouca em busca de uma vida melhor no Brasil, na França e em outros países. Agora, o caminho é inverso. Para contar esta história, imigrantes que vivem no município que sobem ao palco para contar suas próprias vivências.Brasileiros, ucranianos, santomenses, cubanos e suíços participam do espetáculo Palcos do Mundo – Somos Todos Migrantes, criado pelo brasileiro Miguel Hernandez. A peça será apresentada no dia 25 de julho, às 22h, na Praça Brandão de Vasconcelos, com entrada gratuita.A montagem reúne moradores locais e imigrantes em uma criação coletiva que combina teatro, música e vídeo para refletir sobre a experiência da migração. A proposta é conectar o passado emigrante de Arouca ao presente multicultural da localidade, marcado pela chegada de pessoas de diferentes nacionalidades.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao mesmo tempo, "lança um olhar sobre os anseios das gerações mais jovens e a permanente necessidade humana de partir. Num espaço simbólico de encontro - a praça - constroi-se uma narrativa sensível e plural sobre pertença, identidade e transformação", consta no texto de divulgação. A praça é definida como "o coração de Arouca, o espaço onde a vila se encontra, celebra, debate e partilha e, por isso, o lugar certo para um espetáculo que fala de encontro e de pertença".A peça foi desenvolvida ao longo de vários meses em oficinas de criação que reuniram a comunidade local e migrante. Segundo a organização, o objetivo é "promover a inclusão e integração da população migrante na comunidade local de Arouca, criando um momento de celebração partilhada onde não há protagonistas isolados, mas uma voz coletiva construída por todos"..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Projeto reúne músicos imigrantes em gravações no Porto após residência artística em Aveiro.Festival de cinema criado por brasileiros em Lisboa estreia com foco em histórias de imigração