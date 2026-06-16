Estande do Brasil é eleito o mais bonito da feira do turismo de Lisboa

O estande do Brasil foi eleito o mais bonito da Feira de Turismo de Lisboa, a BTL. O país venceu na categoria de Melhor Destino Internacional com o espaço criado pela Embratur, a agência brasileira de promoção do turismo. Os vencedores foram anunciados na tarde desta segunda-feira (16).O Brasil foi escolhido como o país com o estande mais bonito entre dezenas de destinos participantes. O local criado para ser “conceito imersivo e sensorial”, com “ações institucionais, ativações culturais e experiências gastronômicas”. Como o DN Brasil conferiu no local, o espaço estava sempre repleto de visitantes e com muita animação.Além da premiação de melhor destino, o estande do Rio de Janeiro recebeu uma menção honrosa. O Brasil participou da BTL 2026 como país convidado e aproveitou a ocasião para lançar a nova campanha turística, chamada "Não há lugar como o Brasil”..Estados e cidades brasileiras também marcaram presença com estandes próprios, reunindo 50 no total. Nos municípios, foi o caso, por exemplo, de Curitiba, capital do Paraná e Brasília, capital federal. Já entre os estados estiveram Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco e Piauí. A área ocupada pelo Brasil na feira correspondeu a quase metade de um dos pavilhões.Durante a apresentação dos vencedores, a organização da BTL também lançou oficialmente a edição de 2027. O evento será realizado de 3 a 7 de março, e as inscrições para expositores já estão abertas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppPara 2027, a direção da BTL definiu uma estratégia baseada em cinco pilares: internacionalização, negócios, consumidor, inovação e talento. A meta da organização é gerar 1 bilhão de euros para a economia até 2030.A edição realizada em março deste ano recebeu mais de 85 mil visitantes, reuniu 125 destinos internacionais e 1.700 expositores. Segundo os organizadores, foram movimentados “vários milhões de euros”.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..BTL atinge máximo histórico e soma 85 mil visitantes.Brasil brilha na BTL (fotogaleria)