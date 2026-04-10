"Em qualquer lugar do mundo, estamos em casa no teatro"

A ideia era apenas aproveitar uma temporada, mas já lá se vão seis anos desde que Miriam Freeland e Roberto Bomtempo trocaram o Rio de Janeiro por Oeiras, cidade na região metropolitana de Lisboa.O objetivo da mudança era desacelerar um pouco o ritmo de trabalho e ter mais segurança para curtir a família. Neste segundo ponto, o objetivo foi logo alcançado, mas o casal acabou por entrar no mundo da produção teatral local e está descobrindo novas formas de fazer o que, há décadas, fazia no Brasil."Você tem portugueses e brasileiros no palco, nos bastidores, trabalhando junto, isso realmente cria uma troca, e essa troca só se dá quando você tem tempo para isso", avalia Roberto, que celebra o fato de uma maior proximidade nas produções dos dois países estar acontecendo neste momento.Mesmo com as diferenças que existem, o casal tem uma certeza. "Em qualquer lugar do mundo, a gente está em casa no teatro", diz Miriam.."Eu sempre falo que, na vida, uma das coisas mais interessantes é você se colocar como aprendiz", afirma Roberto. Foi assim que, aos poucos, a dupla, começou a trazer projetos de sucesso com o público brasileiro, como a peça infantil Diário de Pilar, para o Teatro Independente de Oeiras, espaço que consideram como uma segunda casa em Portugal, fomentando um real intercâmbio entre estes dois modos de fazer teatro.Um outro destes sucessos estreia nesta sexta-feira, 10 de abril, para uma temporada até maio. 'Tomo suas mãos nas minhas' conta a história de amor entre o escritor Anton Tchekhov e a atriz Olga Knipper, com texto baseado na correspondência trocada entre os dois. "É um espetáculo muito amoroso, muito delicado, em momentos tão sombrios que a gente está vivendo, a gente entende que é bonito contar essa história", diz Miriam.Os ingressos para a peça podem ser adquiridos aqui..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Humorista Dadá Coelho apresenta espetáculo em cinco cidades portuguesas em maio.Celebrações do 25 de Abril em Benfica terão show gratuito de Chico César