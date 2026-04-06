Humorista Dadá Coelho apresenta espetáculo em cinco cidades portuguesas em maio

A atriz e humorista brasileira Dadá Coelho retorna a Portugal no próximo mês para uma série de apresentações em diferentes cidades. O espetáculo, que combina stand-up com elementos autobiográficos, parte de uma proposta pouco comum: preparar um cuscuz ao vivo enquanto conduz histórias, reflexões e situações do cotidiano.A estreia acontece no dia 2 de maio, às 21h, no Teatro da Luz, em Lisboa. A turnê segue no dia 7 de maio para o Estúdio Latino, no Porto, e no dia 8 para o Incrível Almadense, em Almada. No fim do mês, há apresentações no dia 28 de maio no Auditório da Filarmónica de Chãs, em Leiria, e no dia 29 de maio no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Conhecida por trabalhos na televisão, no teatro e como roteirista, Dadá Coelho tem uma trajetória ligada ao humor e à observação do cotidiano. Nos últimos anos, tem apostado em espetáculos solo, nos quais explora temas como relações familiares, desejo e as contradições da vida adulta, aproximando-se do público com uma linguagem direta.No palco, o formato mistura narrativa pessoal, improviso e interação com a plateia, criando um ambiente em que as histórias se constroem em tempo real. A proposta foge do stand-up tradicional ao incorporar ação cênica e elementos do dia a dia como parte da apresentação.Os ingressos para o espetáculo de Dadá Coelho já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas custam €20. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.