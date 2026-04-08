Celebrações do 25 de Abril em Benfica terão show gratuito de Chico César

O cantor brasileiro Chico César será um dos destaques das comemorações dos 52 anos da Revolução dos Cravos no Bairro de Benfica, em Lisboa. O artista sobe ao palco no dia 25 de abril, um sábado, integrando uma programação cultural que ocupa diferentes espaços da freguesia com shows, teatro e rodas de conversa dedicadas à celebração da democracia. A entrada é gratuita. As iniciativas decorrem entre os dias 24 e 26 de abril, com atividades distribuídas pelo Palácio Baldaya, Auditório Carlos Paredes e Espaço Ulmeiro. No dia 25, além do concerto de Chico César, a programação inclui o espetáculo “Vozes em Liberdade” e atuações de Stereossauro e Nerve.Nos dias anteriores e seguintes, sobem ao palco nomes como Cristina Clara, A Garota Não e o projeto Planície Cantada, além da tertúlia “Canto Livre”. Paralelamente, entre 9 e 28 de abril, o Palácio Baldaya recebe a exposição “Benfica de Abril: das Ruas à Constituição”.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural da Paraíba, Chico César construiu uma carreira marcada pela fusão de ritmos brasileiros, poesia autoral e influências afro-diaspóricas. Jornalista de formação, ganhou projeção nacional e internacional a partir do álbum de estreia Aos Vivos (1995), que reúne canções como “Mama África” e “À Primeira Vista”. Ao longo das últimas décadas, consolidou-se como um dos nomes centrais da música popular brasileira, com uma discografia que inclui títulos como Cuscuz Clã, Beleza Mano e Estado de Poesia.A presença em Benfica acontece pouco tempo depois da sua mais recente passagem por Portugal, no mês de março, quando realizou uma série de shows para assinalar os 30 anos do histórico álbum Aos Vivos. A relação com o público português tem sido cada vez mais recorrente, incluindo atuações em festivais como o Festival de Músicas do Mundo (FMM), em Porto Covo, onde se apresentou em 2023.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.