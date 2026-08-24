Conhecido pelos livros e vídeos em que revisita episódios da história brasileira com humor e uma linguagem informal, Eduardo Bueno, o Peninha, estará em Lisboa em setembro. O jornalista e escritor estará na terrinha para apresentar "A Viagem do Descobrimento - Eduardo Bueno conquista Portugal" no Teatro Bocage. O espetáculo está marcado para o dia 13 do próximo mês.A apresentação leva aos palcos o trabalho de divulgação histórica que Peninha desenvolve há décadas. Jornalista, escritor e tradutor, ele se tornou conhecido por transformar acontecimentos e personagens da história do Brasil em narrativas marcadas por curiosidades, contexto e bom humor.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A relação com o tema do descobrimento também passa por sua trajetória literária. Peninha é autor de títulos como A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados e Capitães do Brasil, além da coleção Terra Brasilis, dedicada aos primeiros séculos da história brasileira.Nos últimos anos, o escritor ampliou esse trabalho para o meio digital com o Buenas Ideias, projeto do Youtube no qual apresenta conteúdos sobre história brasileira para milhões de seguidores nas diferentes plataformas. A passagem por Lisboa acontece depois de "A Viagem do Descobrimento" ter sido apresentada em teatros de diferentes cidades do Brasil.A apresentação de Peninha em Lisboa acontece num domingo (13), às 17h, no Teatro Bocage, na Rua Manuel Soares Guedes, 13A, na freguesia de Arroios. Os ingressos custam €35. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Antonio Tabet volta a Portugal em novembro com nova temporada de "Peçanha: Protocolo de Segurança".Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"