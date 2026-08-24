A apresentação leva aos palcos o trabalho de divulgação histórica que Peninha desenvolve há décadas.
A apresentação leva aos palcos o trabalho de divulgação histórica que Peninha desenvolve há décadas.Foto: DR
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Eduardo Bueno, o Peninha, traz espetáculo sobre história do Brasil a Lisboa em setembro

Jornalista e escritor apresenta "A Viagem do Descobrimento" no Teatro Bocage, no dia 13, depois de passar por palcos de diferentes cidades brasileiras
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Conhecido pelos livros e vídeos em que revisita episódios da história brasileira com humor e uma linguagem informal, Eduardo Bueno, o Peninha, estará em Lisboa em setembro. O jornalista e escritor estará na terrinha para apresentar "A Viagem do Descobrimento - Eduardo Bueno conquista Portugal" no Teatro Bocage. O espetáculo está marcado para o dia 13 do próximo mês.

A apresentação leva aos palcos o trabalho de divulgação histórica que Peninha desenvolve há décadas. Jornalista, escritor e tradutor, ele se tornou conhecido por transformar acontecimentos e personagens da história do Brasil em narrativas marcadas por curiosidades, contexto e bom humor.

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A relação com o tema do descobrimento também passa por sua trajetória literária. Peninha é autor de títulos como A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados e Capitães do Brasil, além da coleção Terra Brasilis, dedicada aos primeiros séculos da história brasileira.

Nos últimos anos, o escritor ampliou esse trabalho para o meio digital com o Buenas Ideias, projeto do Youtube no qual apresenta conteúdos sobre história brasileira para milhões de seguidores nas diferentes plataformas. A passagem por Lisboa acontece depois de "A Viagem do Descobrimento" ter sido apresentada em teatros de diferentes cidades do Brasil.

A apresentação de Peninha em Lisboa acontece num domingo (13), às 17h, no Teatro Bocage, na Rua Manuel Soares Guedes, 13A, na freguesia de Arroios. Os ingressos custam €35.

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