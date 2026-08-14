Editoras em Portugal podem se candidatar a um programa brasileiro que oferece apoio financeiro para traduzir e publicar obras de autores do Brasil. A iniciativa, chamada de Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, também contempla editoras de outros países de língua portuguesa e pode facilitar a chegada de mais livros brasileiros ao mercado português.Em comunicado enviado em jornal pela Embaixada do Brasil em Lisboa, é explicado que o programa é realizado pela Fundação Biblioteca Nacional em parceria com o Instituto Guimarães Rosa. As inscrições estão abertas até 13 de setembro. Podem participar editoras estrangeiras interessadas em traduzir, publicar, distribuir e comercializar obras de autores brasileiros que já tenham sido publicadas no Brasil em português. Os livros podem ser lançados em formato impresso, digital ou nos dois formatos.Para traduções inéditas ou novas edições, as editoras selecionadas podem receber entre US$ 1 mil e US$ 6 mil. Para reedições, o apoio pode chegar a US$ 3 mil. A embaixada detalha que a seleção leva em conta a relevância da obra, a contribuição do projeto para a difusão internacional da literatura brasileira, a viabilidade editorial e a qualificação do tradutor.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O programa abrange diferentes gêneros literários, como poesia, contos, crônicas, romances, ensaios, histórias em quadrinhos e literatura infantil e juvenil. Também podem ser inscritos livros de tradição oral, livros de imagem e antologias de poemas e contos.O programa foi criado em 1991 e já contribuiu para a publicação de quase 1.500 obras brasileiras em mais de 70 países. Para as primeiras edições apoiadas pelo programa, a tiragem mínima exigida é de 500 exemplares. No caso de reedições, são necessários pelo menos 300 exemplares.Para editoras portuguesas interessadas em ampliar a oferta de literatura brasileira em Portugal, o programa representa uma possibilidade de reduzir os custos de tradução e publicação de autores do Brasil. As inscrições podem ser feitas aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Editora brasileira abre seleção para autores que vivem em Portugal.Dia Mundial da Língua Portuguesa: MEC Livros também pode ser utilizado por quem vive em Portugal