Brigadeiro, açaí e feijoada são comidas que todo mundo conhece e reconhece como brasileiras. Mas há outros pratos tão brasileiros quanto esses que talvez não sejam tão conhecidos por aqui. Isso acontece porque muitos são regionais, típicos do Nordeste, de Minas Gerais ou de outros cantos do país. Em Lisboa, porém, eles estão todos reunidos.Com cozinheiras e cozinheiros de vários estados brasileiros, o Brasil Origem Week reúne receitas "fora do óbvio" e pratos conhecidos, mas que nem sempre são fáceis de encontrar em Portugal. O DN Brasil preparou uma lista do que você pode provar na feira, que segue até este domingo, 11 de outubro, na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Ah, a entrada é gratuita.- Cachorro-quente com salsicha Perdigão: não é propaganda da marca, mas quem é brasileiro sabe como é raro encontrar por aqui aquela salsicha com o corante característico que dá ao ingrediente um gostinho de Brasil. Para quem está com saudade do cachorro-quente clássico (mas sem purê de batata, paulistas!), chegou a hora de matar a vontade.- Arroz Maria Isabel: típico do Piauí, o arroz Maria Isabel é preparado com arroz, carne-seca e vários temperos. Em outras regiões do Brasil, há versões parecidas, como o arroz de carreteiro, típico do Sul.- Milho cozido na espiga: um clássico do Oiapoque ao Chuí, com ou sem manteiga. Não é aquele milho doce vendido nos mercados portugueses, mas o milho cozido com sal e gosto de casa.- Feijão tropeiro: de Minas Gerais para o mundo, é difícil resistir à combinação de feijão, farinha de mandioca, linguiça, bacon, ovos e temperos. Com torresmo, claro.- Caldo de kenga: também associado a Minas Gerais e com um nome que chama a atenção, o caldo de kenga é uma sopa cremosa preparada com frango desfiado, mandioca ou batata. Comida reconfortante e cheia de sabor.- Linguiça acebolada com farofa: dispensa apresentações. O toque especial fica por conta da farofa, acompanhamento indispensável para muitos brasileiros. Brasileiro que não gosta de farofa precisa rever essa relação com a própria nacionalidade.- Mungunzá: conhecido em outras regiões como canjica, o mungunzá tem gosto de festa junina. Feito com grãos de milho cozidos no leite e temperados com especiarias, transporta qualquer brasileiro diretamente para junho ou julho no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!- Bolo de rolo: difícil é provar o bolo de rolo, tradicional de Pernambuco, e não virar fã na hora. Feito com camadas finíssimas de massa e recheio, geralmente de goiabada, o doce ganhou uma versão especial com chocolate para o evento. Tem tudo para dar certo.- Rocambole de doce de leite: um clássico "raiz", meio esquecido em meio à moda da Nutella e do pistache. No Brasil Origem Week, ele aparece com massa fofinha, recheio generoso de doce de leite e lascas de coco. A geração dos anos 1990 agradece.Além dessas receitas menos óbvias, os pratos mais conhecidos também marcam presença: feijoada, bobó de camarão, espetinhos variados, pão de queijo, acarajé, queijo coalho, água de coco, caldo de cana, açaí, brigadeiro e bolos variados. E como é Brasil, até dá para pagar com Pix. Boa feira!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil Origem Week em Lisboa quer mostrar que "não existe uma única gastronomia brasileira, mas muitas".O que há de bom: festa nordestina, Brasil Origem Week, música e teatro