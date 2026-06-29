Toninho Horta, um dos nomes mais importantes do movimento Clube da Esquina, sobe ao palco da Fábrica Braço de Prata nesta semana. O show, em formato voz e violão, será na sexta-feira, 3 de julho, a partir das 21h00.Estão previstas duas horas de concerto. No formato voz e violão, Toninho Horta costuma percorrer diferentes momentos da carreira, interpretando clássicos como Beijo Partido, Céu de Brasília, Manuel, o Audaz e Diana.A apresentação do artista brasileiro faz parte da proposta da Fábrica Braço de Prata de ser um espaço plural dedicado à música e a diferentes gerações. Além de receber músicos consagrados, como Toninho Horta, o espaço também abre palco para jovens artistas.O músico mineiro é um dos mais importantes guitarristas, violonistas, compositores e arranjadores do Brasil. Tornou-se uma das principais referências da MPB e do jazz brasileiro, influenciando gerações de músicos no Brasil e no exterior.O artista tem uma trajetória ligada ao movimento Clube da Esquina, ao lado de Beto Guedes, Lô Borges, Milton Nascimento e outros nomes de destaque da música brasileira. Participou de gravações históricas do grupo e construiu uma carreira marcada por parcerias com artistas da MPB, como Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, Tom Jobim e João Bosco.Além do reconhecimento no Brasil, Toninho Horta consolidou uma carreira internacional. Já gravou e se apresentou com músicos como Pat Metheny, Herbie Hancock e Wayne Shorter. Na década de 1970, foi apontado pela revista britânica Melody Maker como um dos dez melhores guitarristas do mundo.Mais recentemente, em 2020, venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco Belo Horizonte. Os ingressos para o show desta sexta-feira estão à venda online por 22,50 euros. Saiba mais aqui..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fenômeno das redes sociais, cantor carioca Jônatas Belgrande se apresenta em Lisboa no próximo mês .Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano