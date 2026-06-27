"Em termos de história, as mulheres podem jogar bola no Brasil desde 'ontem'", escreveu a filósofa Djamila Ribeiro no prefácio do recém-lançado livro A Terra é Redonda, de autoria de Jamil Chade e Milly Lacombe, uma das mulheres pioneiras no jornalismo esportivo brasileiro. De fato, olhando para a história do Brasil como um todo, o direito conquistado pelas mulheres de jogar futebol é recente e data, mais precisamente, de 1979, quando o regime militar iniciava seu processo de abertura política.A conquista pelo direito ao jogo por parte das mulheres brasileiras é tema central do filme Onda Nova, dirigido por José Antônio Garcia e Ícaro Martins e que teve uma versão restaurada em 2025 pela produtora Júlia Duarte. Neste domingo (28), em Lisboa, a partir das 19h, o filme ganhará uma sessão especial em evento organizado pelas R'Elas, equipe de futsal feminino da Associação Desportiva e Recreativa 'O Relâmpago', que terá lugar no Cinema Fernando Lopes. A sessão integra a programação do mês da diversidade e busca incentivar o debate sobre a história do futebol feminino e também faz parte da programação do Mini Euros 2026, torneio de futebol feminino amador organizado pelo FOCA Futebol Clube..Onda Nova acompanha as jogadoras da fictícia equipe de futebol Gayvotas Futebol Clube, equipe recém-formada que precisa enfrentar preconceitos dentro e fora dos gramados. Ao mesmo tempo em que se prepara para um amistoso internacional contra a seleção italiana, o grupo lida com conflitos familiares, questões afetivas e as limitações impostas por uma sociedade profundamente conservadora.Entre as participações especiais do filme estão Regina Casé, Caetano Veloso e nomes históricos do futebol brasileiro, como Walter Casagrande e Wladimir, atletas que, àquela época, fizeram parte do emblemático movimento Democracia Corinthiana. Recentemente, diga-se Casagrande esteve em Nova Iorque, onde presenteou o prefeito Zohran Mamdani com uma camisa de Sócrates (1954 - 2011), grande nome daquele período e que havia sido homenageado pelo democrata antes do início do Mundial 2026. .Censurado no Brasil durante a Ditadura Militar(1964 - 1985), Onda Nova foi restaurado e remasterizado em 4K nos últimos anos pela produtora Julia Duarte, em parceria com a Cinemateca Brasileira e a família do diretor José Antonio Garcia. Após a sessão em Lisboa, o público poderá participar de uma conversa com a própria Julia sobre o processo de recuperação da obra e sua importância para a memória do cinema e do futebol feminino brasileiro. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppCriadas em 2022, as R'Elas são a equipe feminina de futsal da ADR O Relâmpago, uma associação desportiva e cultural sediada em Lisboa que surgiu para contrariar a realidade de uma capital em profundo estado de gentrificação. A entidade tem como principais bandeiras a luta pelo direito ao desporto popular e a democratização do lazer na cidade, e, ainda sem uma sede fixa, atua em bairros como Santa Engrácia, Penha de França, Arroios, Graça, entre outros. Dentre suas várias iniciativas, o Relâmpago foi um dos responsáveis, ao lado do Mirantense Futebol Clube, a recuperar a prova da Subida da Rampa do Vale do Santo António, uma história corrida de bicicletas popular na capital nos anos 1930 e, que, desde 2021, teve sua "Era Moderna", trazendo desporto e mais vida ao bairro de São Vicente. Veja mais neste link. As R'Elas são um dos principais pilares da associação. O grupo reúne atletas de diferentes idades e nacionalidades - incluindo brasileiras - e vem acumulando resultados expressivos no cenário amador português, incluindo a recente conquista da Taça Fundação INATEL e presenças em finais de competições da região de Lisboa ao longo deste ano. .A sessão de Onda Nova no domingo está marcada para às 19h. O Cinema Fernando Lopes fica no Campo Grande 376 e as entradas para a sessão especial do filme podem ser adquiridas através deste link. Mais informações podem ser encontradas na página oficial do Instagram do Relâmpago. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pé de Moleca: imigrantes criam equipe de futebol feminino com atletas das cinco regiões do Brasil.Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras