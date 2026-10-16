O som dos tambores, a festa e o ritual de ressurreição do boi encontram a poesia sobre o amor e as relações homoafetivas em "Amar um Homem Debaixo do Boi", espetáculo do poeta e produtor cultural brasileiro João Innecco. A apresentação será realizada no no Festival Literário Internacional de Óbidos este sábado, 17 de outubro.Com duração de 30 minutos, o espetáculo solo combina poemas autorais sobre afeto e relações homoafetivas com elementos da cultura popular brasileira, especialmente a tradição do Bumba Meu Boi. A proposta é aproximar o folclore de temas contemporâneos a partir de uma sequência de poemas dedicados a "baby".Os textos começaram a ser escritos em 2018, durante o período entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, destaca o artista. Em 2019, o brasileiro lançou o livro-objeto "baby" no ano seguinte. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Agora, o artista reúne poemas antigos e inéditos numa apresentação que estreou em maio, a convite do Festival Duo, realizado na Biblioteca de Alcântara, em Lisboa. "Em 2019, lancei o livro-objeto baby’ e agora finalmente pude reunir o mais importante em um espetáculo’’, complementa João.A construção do espetáculo também parte da ideia da "paixão como uma conferência", verso da poeta Maria Isabel Iorio no livro "Tubarão", e da festa e do ritual de ressurreição do boi. A apresentação, gratuita, está marcada para as 19h30, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e integra a programação do festival literário..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mariana Salomão Carrara, Vera Iaconelli e mais: veja o Brasil em destaque no Fólio.Yanomami Davi Kopenawa traz defesa da Amazônia ao festival de Óbidos