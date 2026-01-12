Banda Lagum retorna a Portugal em turnê europeia marcada para abril

Depois de um período de forte atividade no Brasil, a Lagum volta à Europa em abril de 2026 com uma nova turnê internacional. Portugal está no roteiro com duas apresentações confirmadas, no Porto e em Lisboa, dentro da circulação europeia do álbum As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo, lançado em 2025 e que marca a fase mais recente da banda mineira.Os shows em território português ocorre nos dias 17 e 18 de abril. A primeira apresentação será no Hard Club, no Porto, seguida pelo show em Lisboa, no LAV - Lisboa Ao Vivo. As datas fazem parte de uma turnê que inclui ainda cidades como Berlim, Amsterdã, Paris, Londres, Dublin e Barcelona.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppFormada em Belo Horizonte em 2014, a Lagum ganhou projeção nacional a partir da segunda metade da década passada, impulsionada por faixas como “Deixa” e “Oi”. Ao longo da trajetória, o grupo construiu um repertório que transita entre o pop e o rock brasileiro, com influências do indie e do reggae, e acumulou três indicações ao Grammy Latino.O novo álbum, que dá nome à turnê, apresenta uma abordagem mais reflexiva, com letras que observam o cotidiano urbano e as contradições da vida contemporânea. No palco, o repertório combina essas músicas recentes com canções que marcaram diferentes momentos da carreira, mantendo a identidade da banda ao vivo, já conhecida pelo público.Os ingressos para a próxima turnê de Lagum em Portugal já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridas através deste link. As entradas para ambas apresentações custam €25. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Lulu Santos é o primeiro brasileiro confirmado no Coala Festival 2026, em Cascais