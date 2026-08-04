O artista brasileiro Anthony Mazza inaugura, na próxima quarta-feira, 5 de agosto, em Lisboa, sua primeira exposição individual na Europa. Intitulada "Cortejo", a mostra será apresentada pela Kolibri Gallery e reúne dez pinturas de pequeno formato que exploram a paisagem a partir da memória, da matéria e da passagem do tempo.Com abertura marcada para as 18h, a exposição apresenta obras produzidas em óleo sobre linho e em óleo e cera de abelha sobre tela. Em vez de retratar paisagens de forma literal, Mazza constrói imagens compostas por vestígios, fragmentos e lembranças, criando composições nas quais horizontes, água e elementos arquitetônicos surgem entre o aparecimento e o desaparecimento.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nascido em 1994, no estado de São Paulo, Anthony Mazza iniciou sua trajetória profissional como ilustrador editorial e quadrinista, trabalhando durante cerca de uma década para editoras do Brasil e da Europa. Ao longo da carreira, publicou trabalhos por casas como Penguin, FTD e Peirópolis, além de editoras europeias, e lançou a graphic novel Senza Paura, publicada inicialmente na Itália e depois em edições francesa e brasileira. Nos últimos anos, passou a dedicar sua produção às artes visuais, desenvolvendo uma pesquisa centrada na pintura e no desenho. "Cortejo" marca a estreia individual de Mazza no circuito europeu e reúne um conjunto de obras que sintetiza sua investigação sobre paisagem, memória e percepção. Segundo a galeria, as pinturas convidam o visitante a uma observação mais próxima das superfícies, das texturas e das camadas de tinta, transformando a paisagem em um espaço onde realidade, ficção e lembrança se sobrepõem.A abertura de "Cortejo" na quarta-feira se inicia às 18h, na Kolibri Gallery (Rua Passos Manuel, 64A, Lisboa). A exposição ficará em cartaz até 28 de agosto, com entrada gratuita..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa.Das sementes de açaí aos eventos executivos, Brasil mostra sua diversidade na maior feira de Turismo de Lisboa