Ator Pedro Cardoso volta aos palcos de Lisboa com monólogo sobre o absurdo de nascer

“Quem se lembra do próprio nascimento?” É a partir dessa pergunta que Pedro Cardoso constrói O recém nascido, espetáculo que chega a Lisboa esta semana com sessões marcadas para os dias 21 e 27 de abril. No monólogo, o ator brasileiro propõe uma inversão bem-humorada da lógica da vida ao imaginar um personagem que recorda, em detalhes, a própria chegada ao mundo - e sente falta do tempo em que ainda não tinha nascido.A peça se desenrola a partir desse ponto de vista improvável, contrastando o conforto do período intrauterino com o desconforto da vida fora dele. Em tom irônico, o texto aborda o cotidiano, as frustrações e o ruído do mundo contemporâneo, sempre filtrados pelo humor característico de Cardoso.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo estreou em São Paulo, em 2023, e recebeu o Prêmio PRIO do Humor de melhor texto. Com cerca de 75 minutos de duração, sem intervalo, a montagem tem figurino de Giovanna Moretto e produção e direção técnica de Hernane Cardoso.Radicado em Portugal, onde vive atualmente, Pedro Cardoso construiu carreira entre teatro, televisão e cinema. Tornou-se amplamente conhecido pelo personagem Agostinho Carrara, da série A Grande Família, e acumula distinções como o Prêmio Shell e o Grande Otelo, além de indicações internacionais.As apresentações de “O recém nascido” em Lisboa acontecem sempre às 21h. A classificação etária é para maiores de 16 anos e os ingressos estão disponíveis por por €20 através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira