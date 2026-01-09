Após cancelamento da turnê, Liniker confirma nova data em Lisboa para 2026; Porto segue sem novidades

Após o cancelamento dos shows previstos para outubro, Liniker confirmou uma nova data para se apresentar em Portugal. O espetáculo em nome próprio em Lisboa está agora marcado para 5 de junho de 2026, no Coliseu de Lisboa.Inicialmente, a passagem da cantora pelo país incluía duas datas, em Lisboa e no Porto. No entanto, o show que estava agendado para a Super Bock Arena acabou integrado ao cartaz do North Festival, onde Liniker se apresenta em 6 de junho de 2026, na Cidade Desportiva da Maia. Até o momento, não há confirmação de um novo show solo no Porto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em Lisboa, Liniker apresenta na íntegra o espetáculo de “Caju”, segundo álbum da carreira, lançado em 2024. O disco marcou uma fase especialmente celebrada da trajetória da artista e foi destaque na última edição do Grammy Latino, com vitórias nas categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa, com “Veludo Marrom”, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa.A cantora soma ainda outros reconhecimentos recentes. Em 2022, tornou-se a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino, com o álbum “Indigo Borboleta Anil”. No ano seguinte, passou a integrar a Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira que pertenceu a Elza Soares, e recebeu a Ordem do Mérito Cultural, uma das principais condecorações do setor cultural no Brasil.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026