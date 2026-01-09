DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Cantora teve apresentações adiadas no ano passado.
Cantora teve apresentações adiadas no ano passado.DR
Cultura DN Brasil

Após cancelamento da turnê, Liniker confirma nova data em Lisboa para 2026; Porto segue sem novidades

Show em nome próprio acontece em 5 de junho, no Coliseu de Lisboa; apresentação no Norte fica, até o momento, restrita ao North Festival.
Publicado a

Após o cancelamento dos shows previstos para outubro, Liniker confirmou uma nova data para se apresentar em Portugal. O espetáculo em nome próprio em Lisboa está agora marcado para 5 de junho de 2026, no Coliseu de Lisboa.

Inicialmente, a passagem da cantora pelo país incluía duas datas, em Lisboa e no Porto. No entanto, o show que estava agendado para a Super Bock Arena acabou integrado ao cartaz do North Festival, onde Liniker se apresenta em 6 de junho de 2026, na Cidade Desportiva da Maia. Até o momento, não há confirmação de um novo show solo no Porto.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Em Lisboa, Liniker apresenta na íntegra o espetáculo de “Caju”, segundo álbum da carreira, lançado em 2024. O disco marcou uma fase especialmente celebrada da trajetória da artista e foi destaque na última edição do Grammy Latino, com vitórias nas categorias Melhor Canção em Língua Portuguesa, com “Veludo Marrom”, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa.

A cantora soma ainda outros reconhecimentos recentes. Em 2022, tornou-se a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy Latino, com o álbum “Indigo Borboleta Anil”. No ano seguinte, passou a integrar a Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira que pertenceu a Elza Soares, e recebeu a Ordem do Mérito Cultural, uma das principais condecorações do setor cultural no Brasil.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Cantora teve apresentações adiadas no ano passado.
Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira
Cantora teve apresentações adiadas no ano passado.
Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026
DN Brasil
Música brasileira
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt