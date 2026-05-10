Ana Carolina inclui Portugal na turnê de 25 anos

Ana Carolina incluiu Portugal na turnê “25 Anas”. As cidades de Lisboa e Porto estão confirmadas na tour que vai celebrar os 25 anos de carreira da artista, em 2027.Ana Carolina sobe ao palco do Coliseu dos Recreios no dia 12 de março. Na noite seguinte, será a vez do Coliseu do Porto Ageas. Os ingressos já estão à venda.O espetáculo “25 Anas” chega a Portugal após o sucesso no Brasil. O show é definido como uma viagem entre “passado, presente e futuro”. O repertório reúne grandes sucessos que marcaram gerações e músicas inéditas de Ainda Já, o novo EP autoral que inaugura uma nova fase criativa da artista.A promotora Malpevent destaca que “o novo projeto reflete um reencontro com a composição e uma abertura a novas sonoridades, sem perder a identidade que a consolidou ao longo de mais de duas décadas”. O espetáculo é dividido em cinco momentos: A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração. A direção é de Jorge Farjalla.Ana Carolina é uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Ao longo da carreira, lançou 13 álbuns, vendeu milhões de discos, recebeu diversos prêmios e realizou colaborações internacionais. Os ingressos para os shows em Portugal já estão à venda.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Acho o público português curioso quanto a musica brasileira, fico feliz com isso", afirma Duda Beat.Luísa Sonza anuncia shows em Portugal em 2027 com passagem por Lisboa e Porto