Abertas inscrições para Prêmio Leya, que destaca romances inéditos em língua portuguesa

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Leya de 2026, a maior premiação literária para romances ainda inéditos em língua portuguesa. Nas últimas edições, o domínio do número de concorrentes tem sido sempre de autores brasileiros. Em 2025, ano que recebeu recorde de inscrições, com 1460 textos submetidos, oriundos de 22 países, quase 64% foram do Brasil.Torto Arado, romance aclamado de Itamar Vieira Junior, era uma obra inédita quando, em 2018, venceu o Prêmio Leya. Com a vitória, o livro saiu, primeiro, em Portugal e só depois ganhou versão no Brasil. Este é só um dos exemplos de autores brasileiros que obtiveram, com a premiação, um impulso importante para sua publicações.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado em 2008, o Prêmio Leya tem como objetivo incentivar a produção literária em língua portuguesa. A estreia, naquele ano, foi com a premiação do brasileiro Murilo de Carvalho, com o romance O Rastro do Jaguar. Depois vieram Itamar Vieira Junior; Celso Costa, em 2022, com A Arte de Driblar Destinos; e o mais recente representante do lado de lá do Atlântico a levar o prêmio, o carioca Victor Vidal, em 2023, com Não Há Pássaros Aqui.O prêmio "destina-se a galardoar uma obra inédita de ficção literária, na área do romance, que não tenha sido apresentada em nenhum outro concurso com decisão pendente", diz o regulamento."A seleção das obras candidatas é feita por um júri independente e, ao longo de todo o processo de leitura e avaliação, a autoria dos romances é desconhecida, sendo apenas desvendada após revelada a decisão final. O júri do Prémio LeYa é composto por personalidades de mérito destacado no panorama literário, contando, entre os seus membros, com dois galardoados com o Prémio Camões", diz o comunicado de divulgação da edição de 2026.As inscrições seguem até o dia 30 de Abril. Consulte o regulamento e veja como submeter a sua candidatura no site da premiação..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Portugal abre sessões extras de 'O Agente Secreto' após vitória no Globo de Ouro."O Brasil é fortíssimo em arte urbana" diz artista portuguesa que concorre a melhor street art do mundo