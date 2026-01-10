"O Brasil é fortíssimo em arte urbana" diz artista portuguesa que concorre a melhor street art do mundo

Com muita simpatia, porém certa timidez, a artista visual portuguesa Patrícia Mariano atende os novos fãs que a abordam em frente ao seu mural Calypso. "Vim de propósito para ver a obra, é ainda mais bonita pessoalmente", diz ao DN / DN Brasil a aposentada Maria Helena Tavares antes de pedir uma foto com Patrícia.A comoção diante de Calypso se justifica. Vemos um enorme olhar penetrante, em tons de azul que, num dia sem nuvens, confunde-se com o céu lisboeta como se a obra estivesse a flutuar, e não pintada na lateral de um prédio.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppPintado em junho de 2025 no Bairro da Bela Flor, na freguesia de Campolide, o mural traz uma nereida, "uma espécie de ninfa do mar", explica Patrícia ao DN /DN Brasil."Como sempre adorei mitologia e amo pintar mulheres queria mesmo ter uma mulher representando esta beleza e a ligação aos mares. Temos uma nereida inserida dentro de água, com um céu muito azul, só que ela para respirar precisa desta bolha, que tem água lá dentro para que consiga sobreviver", diz a artista, reconhecendo que "cada um terá a sua interpretação", mas que a sua ideia "era representar esta ligação e necessidade vital que temos dos mares. Ela precisa da água pra respirar, nós precisamos dos mares para viver, é tão vital quanto respirar"..Na rotina desta jovem artista portuguesa há espaço para inspirações "totalmente diferentes do que costumo fazer", confessa, e é aí que a arte urbana brasileira entra. "O Brasil, além de ser fortíssimo em arte urbana, tem uma coisa única, que é a questão da cor. Desde Os Gêmeos, Eduardo Kobra, são incríveis, mas também há mulheres que são uma coisa de outro mundo, como Criola, Aline Bispo, Lucatelli", diz Patrícia.Além de admirar alguns dos mais renomados artistas contemporâneos do Brasil, a portuguesa ressalta que tem "a sorte de conhecer um artista brasileiro incrível, que é o L7Matrix, que me inspira tanto como artista como pessoa", referindo-se a sua amizade com o conceituado pintor e muralista Luís Gustavo Martins, de São Paulo.O mural Calyso está nomeado no Street Art Cities Awards, uma das principais plataformas para reconhecimento da arte urbana no mundo. Na mesma premiação, Lisboa e Porto disputam o título de melhor cidade do mundo para ver street art.Para votar, basta acessar o site do concurso, depois será preciso confirmar a escolha pelo link enviado por e-mail..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça 'Calypso', o mural em Lisboa que está nomeado a melhor arte urbana do mundo.Após cancelamento da turnê, Liniker confirma nova data em Lisboa para 2026; Porto segue sem novidades