Criado por brasileiras, CinePagu estreia mostra dedicada ao cinema feito por mulheres em Vila Nova de Gaia

Criado por brasileiras em Vila Nova de Gaia, o CinePagu fará sua estreia neste sábado (13), com uma mostra dedicada ao cinema realizado por mulheres. Organizado pela associação cultural PAGU, o evento tem como tema "Olhares de Mulheres: criar imagens, contar mundos" e propõe uma tarde de filmes e debate sobre narrativas femininas no audiovisual. A entrada é gratuita mediante levantamento prévio de ingresso.A programação decorre das 16h às 18h30, na Casa da Imagem, com a exibição de três obras: El Cartero, de Cláudia Alves, que acompanha o percurso de um carteiro em regiões isoladas de Cuba; Nata desta Vida, curta de Cláudia Gomes que revisita tradições portuguesas com humor; e Onde as Ondas Quebram, documentário de Inara Chayamiti que entrelaça memórias entre Brasil e Japão. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para as crianças a partir dos 6 anos, haverá em paralelo a oficina "Dança das Emoções", que explora movimento e expressão enquanto os adultos assistem às sessões.As três diretoras participam também da mesa redonda final, marcada para as 17h50, ao lado do curador José Paulo Santos, com mediação de Jessica Leão, representante da PAGU. A associação - inspirada na vida e no legado de Patrícia Galvão, a Pagu - atua na promoção de iniciativas culturais e educativas em áreas como cinema, música, dança e literatura.Confira a programação completa do CinePagu16h: El Cartero (Cláudia Alves)16h10: Nata desta Vida (Cláudia Gomes)16h20: Onde as Ondas Quebram (Inara Chayamiti)17h50: mesa redonda com cineastas e convidados