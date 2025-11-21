DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Foto: Paulo Spranger
CPLP abre processo seletivo para cargo de direção geral em Lisboa. Brasileiros podem concorrer

As candidaturas estão abertas até 09 de dezembro, com admissibilidade máxima até às 17 horas.
Publicado a

Brasileiras e brasileiros podem concorrer ao cargo de direção geral do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), sediado em Lisboa. Isto porque um dos requisitos obrigatórios é ter nascido em um dos países que fazem parte da CPLP - sendo que, com exceção dos portugueses, os brasileiros são maioria da comunidade da CPLP em Portugal.

O contrato tem duração de três anos, e as atribuições do cargo incluem a gestão cotidiana do secretariado da CPLP, o planejamento e a execução financeira, e a gestão do fundo da CPLP. A pessoa escolhida terá também a responsabilidade de preparar e coordenar reuniões e acompanhamentos de projetos do órgão.

Ao DN Brasil, Juliano Nascimento, embaixador brasileiro na CPLP, um dos objetivos é aumentar a representatividade feminina em cargos de direção da CPLP. “Temos a preocupação em valorizar o papel da mulher nos cargos de direção”, destaca.

Quanto à formação, é obrigatório ter licenciatura em qualquer área, desde que a habilitação seja legalmente reconhecida em algum dos estados-membros da comunidade. Exige-se experiência profissional mínima de dez anos após a conclusão do curso universitário.

Destes dez anos, sete devem ter sido em funções de chefia ou direção, com experiência na área político-diplomática. É necessário ainda domínio do inglês, francês ou espanhol, além de nível excelente falado e escrito da língua portuguesa, e conhecimento em programas de informática.

São considerados diferenciais ter mestrado, doutorado ou especialização em Relações Internacionais, experiência em gestão de projetos e atuação em organizações semelhantes à CPLP. As candidaturas são aceitas até o dia 9 de dezembro, às 17h00. Devem ser enviadas para e-mail concurso.diretorgeral@cplp.org, com os seguintes documentos:

- Declaração de autorização para tratamento de dados pessoais;

- Carta de motivação;

- Currículo atualizado, com referências e contatos;

- Cópias de documento de identificação;

- Cópias das habilitações universitárias;

- Cópia do registro criminal atualizado.

