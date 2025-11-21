CPLP abre processo seletivo para cargo de direção geral em Lisboa. Brasileiros podem concorrer

Brasileiras e brasileiros podem concorrer ao cargo de direção geral do Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), sediado em Lisboa. Isto porque um dos requisitos obrigatórios é ter nascido em um dos países que fazem parte da CPLP - sendo que, com exceção dos portugueses, os brasileiros são maioria da comunidade da CPLP em Portugal.O contrato tem duração de três anos, e as atribuições do cargo incluem a gestão cotidiana do secretariado da CPLP, o planejamento e a execução financeira, e a gestão do fundo da CPLP. A pessoa escolhida terá também a responsabilidade de preparar e coordenar reuniões e acompanhamentos de projetos do órgão.Ao DN Brasil, Juliano Nascimento, embaixador brasileiro na CPLP, um dos objetivos é aumentar a representatividade feminina em cargos de direção da CPLP. “Temos a preocupação em valorizar o papel da mulher nos cargos de direção”, destaca.Quanto à formação, é obrigatório ter licenciatura em qualquer área, desde que a habilitação seja legalmente reconhecida em algum dos estados-membros da comunidade. Exige-se experiência profissional mínima de dez anos após a conclusão do curso universitário.Destes dez anos, sete devem ter sido em funções de chefia ou direção, com experiência na área político-diplomática. É necessário ainda domínio do inglês, francês ou espanhol, além de nível excelente falado e escrito da língua portuguesa, e conhecimento em programas de informática.São considerados diferenciais ter mestrado, doutorado ou especialização em Relações Internacionais, experiência em gestão de projetos e atuação em organizações semelhantes à CPLP. As candidaturas são aceitas até o dia 9 de dezembro, às 17h00. Devem ser enviadas para e-mail concurso.diretorgeral@cplp.org, com os seguintes documentos:- Declaração de autorização para tratamento de dados pessoais;- Carta de motivação;- Currículo atualizado, com referências e contatos;- Cópias de documento de identificação;- Cópias das habilitações universitárias;- Cópia do registro criminal atualizado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Sem medo”, exposição 'Complexo Brasil' quer ser diálogo entre brasileiros e portugueses .Procurando emprego? Vagas para reforços de Natal já estão abertas em Portugal