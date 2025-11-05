Procurando emprego? Vagas para reforços de Natal já estão abertas em Portugal

O movimento já começou. Com o Natal logo ali e o comércio projetando semanas de lojas cheias e compras de última hora, empresas em Portugal aceleram o reforço das suas equipes. Para muitos brasileiros, é a chance de entrar no mercado de trabalho, garantir uma renda extra ou até conquistar efetivação.Entre os perfis que mais procuram este tipo de oportunidade, recrutadoras ouvidas pela Agência Lusa apontam jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em transição e estrangeiros que veem no período uma porta de entrada para o mercado português. Uma tendência que reflete uma realidade conhecida pela comunidade brasileira no país: o Natal é, para muitos, o primeiro passo profissional em Portugal.Entre as principais empresas recrutadoraas está a Worten, gigante do retalho tecnológico e que já abriu candidaturas para vendedores em regime de reforço natalino. Há oportunidades de norte a sul, com vagas tanto full-time quanto part-time, incluindo locais como Lisboa, Porto, Braga, Cascais, Évora, Coimbra, Algarve, Funchal, entre muitos outros.O trabalho envolve atendimento ao cliente, apoio nas compras e conhecimento das tendências de mercado, com prioridade para perfis orientados para resultados, espírito de equipe e experiência em vendas. As candidaturas podem ser feitas aqui.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A empresa oferece remuneração fixa + variável, formação interna, possibilidade de carreira e benefícios como seguro de saúde após efetivação e incentivos aos estudos. Alguns exemplos de locais com vagas abertas (candidaturas até dezembro) são:- Matosinhos (Mar Shopping / Norteshopping — Full e Part-Time)- Braga (Nova Arcada e Minho Center — Full e Part-Time)- Guimarães — Full-Time- Coimbra — Part-Time- Fundão — Part-Time- Figueira da Foz — Part-Time- Covilhã — Part-Time- Esposende — Full-Time- Paredes — Full e Part-Time- Valongo — Full-Time- Viseu — Part-Time- Aveiro — Part-Time- Funchal, Santa Cruz e Machico — Part-Time- Loulé, Portimão, Albufeira, Tavira — Part-Time- Cascais, Sintra, Oeiras, Amadora — Part-TimeEl Corte Inglés prepara 573 vagasDe acordo com informações divulgadas pelo Marketeer, o El Corte Inglés prepara um reforço significativo para 2025: 573 contratações para o período natalício, sendo 406 vagas em Lisboa e 167 em Gaia. As oportunidades incluem áreas como:- Moda e acessórios- Casa e decoração- Brinquedos- Alimentação- Atendimento ao cliente- Logística e click & collect- Serviço de embrulho de presentesHá formação inicial e possibilidade de efetivação. Nos anos anteriores, parte dos temporários foi contratada depois do Natal. Os currículos podem ser enviados através deste link.Natal inclui mais setores e diversidade de perfisSegundo a Agência Lusa, o pico natalino também está movimentando setores como logística, armazenagem, transporte, restauração e hotelaria. O perfil dos candidatos tem sido cada vez mais diverso. Jovens em busca do primeiro emprego, desempregados e estrangeiros estão entre os que mais procuram estas vagas temporárias, vendo nelas uma oportunidade de se integrar no mercado português.Para quem chegou há pouco a Portugal ou quer reforçar o orçamento antes do fim do ano, é bom ficar atento porque as contratações já começaram..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros levam arte de rua às noites de Natal em Lisboa.Brasileiros driblam a “Páscoa da economia” e lideram tendências de produtos