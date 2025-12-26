DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Parte da rodagem do filme acontece nos Lençóis Maranhenses. Mário Barila/Gov.br
DN Brasil

Conheça o projeto luso-brasileiro selecionado em festival de cinema em Lisboa que liga Maranhão e Portugal

Documentário “Nevoeiro” revisita o mito do rei Dom Sebastião e terá trilha sonora composta por Zeca Baleiro
Publicado a

Um rei desaparecido, uma promessa de retorno e um imaginário que atravessou o Atlântico. Conhece essa história? Esses são os pontos de partida de Nevoeiro, projeto luso-brasileiro selecionado na iniciativa de coprodução Brasil–Portugal promovida pelo Canal Curta! em parceria com o FESTin Lisboa.

O documentário se destacou entre as propostas apresentadas durante os encontros realizados no festival, em 2025, pela forma como conecta Brasil e Portugal a partir de um mesmo mito fundador - Dom Sebastião.

Dirigido por Larissa Malty e Neto Borges, Nevoeiro nasce da coprodução entre a brasileira Olho Filmes e a portuguesa Cabiria Productions e percorre o sebastianismo, crença popular ligada ao desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir. A narrativa acompanha como essa lenda encontrou no Maranhão um novo território simbólico, reaparecendo nos terreiros de Mina, nas festas populares e nas memórias transmitidas de geração em geração.

As filmagens previstas em Portugal e no Maranhão sustentam uma abordagem que cruza tempos e geografias distintas, diluindo fronteiras entre Europa, África e América. “Mais do que uma lenda, o sebastianismo revela como o desejo coletivo molda a realidade”, resume a proposta do filme, que observa como uma mesma história ganha novas camadas ao circular entre culturas diferentes.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp

Essa travessia também estará presente na música. A trilha sonora original será assinada por Zeca Baleiro, acrescentando ao documentário uma dimensão sonora que dialoga com o cruzamento de referências culturais. Para o diretor do Canal Curta!, Julio Worcman, a escolha do projeto tem um significado estratégico: “Queremos aprofundar a integração entre produtores da língua portuguesa e sonhamos em levar também conteúdos e a programação do canal Curta! às telas de Portugal”.

O investimento estimado é de cerca de R$ 800 mil (aproximadamente 125 mil euros), viabilizado pelo Canal Curta! junto ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em linha voltada para programadoras de TV e VOD, sob coordenação da Ancine.

Para Léa Teixeira, diretora-geral e programadora do FESTin, “mais do que a escolha de um filme, Nevoeiro representa a aposta em um caminho de cooperação que conecta histórias, culturas e mercados”.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
