Estão confirmados dois protestos em Portugal organizados por imigrantes. No sábado, 03 de outubro, os cidadãos e cidadãs vão às ruas do Porto e Lisboa para reivindicar melhorias na Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), por "dignidade para quem trabalha", entre outros direitos.Na capital, o evento será na Praça do Comércio, às 10:00. No Porto, a concentração ocorre no Jardim do Morro. Ao DN Brasil, Amanda Abreu, que está na organização, afirmou que já foram realizados os trâmites como a comunicação às autoridades policiais e municipais."Nenhuma família separada!", "Quem sustenta o país não pode ser invisível!" e "Imigrantes à espera da AIMA não podem ser tratados como criminosos!" são algumas das frases que constam nos cartazes de divulgação. O grupo também vai marcar posição contra as recentes alterações na lei, que permitem deportações mais rápidas, por exemplo.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"A nossa luta não deve ser só pelo direito dos imigrantes, mas também pelo direito à educação, à moradia, à saúde, à uma AIMA que seja mais efetiva e que não aja como uma polícia migratória, à uma justiça social efetiva", destacam. "Não podemos ficar mais reféns de políticos e políticas que não representam nossos interesses", complementam.Os organizadores frisam que se trata de um protesto por todos os imigrantes, mesmo que seja liderado por cidadãos brasileiros. A ideia surgiu nas redes sociais, sendo este o espaço em que ocorre o planejamento da iniciativa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Comunidade brasileira organiza protestos por segurança jurídica e melhorias na AIMA.Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações