Comum em Portugal, aluguel de casas mobiliadas garante praticidade. Veja dicas para não ter prejuízo

A praticidade de entrar em uma casa pronta para morar é uma facilidade que atrai brasileiros que se mudam para Portugal. Mais comum por aqui do que no Brasil, encontrar imóveis já mobiliados é uma forma de economizar à chegada, garantir agilidade na escolha do novo local de moradia e ter a chance de escolher entre as opções a que mais atenda às necessidades da família.Os proprietários também veem vantagens nesse modelo. Oferecer imóveis equipados pode aumentar o valor do aluguel e atrair um público mais amplo, incluindo turistas que permanecem por períodos mais longos, estudantes que desejam viver só ou dividir com poucas pessoas, ou quem é recém chegado e quer, primeiro, sentir o clima no país.CuidadosApesar das vantagens, alugar uma casa mobiliada exige atenção redobrada.InventárioAntes de assinar o contrato, exija um inventário completo do mobiliário e dos equipamentos presentes no imóvel. Esse documento deve listar todos os itens, com detalhes sobre o estado de conservação. Dica: fotografe as peças ao receber o imóvel e compartilhe os arquivos com o senhorio ou imobiliária. Conferência inicialFaça uma inspeção minuciosa no dia da visita ou no primeiro dia do aluguel. Teste eletrodomésticos, verifique os utensílios. Caso encontre problemas, informe o proprietário imediatamente, preferencialmente com algum registro por escrito, como um email. Dica: em Portugal, é comum que senhorios e inquilinos se comuniquem por carta. Veja se esta é a opção prevista no contrato de arrendamento. Condições contratuais clarasCertifique-se de que o contrato estipule quem é responsável por reparações ou substituições de móveis e eletrodomésticos em caso de desgaste natural ou avarias. Depósito de segurançaMuitos contratos exigem uma caução para cobrir eventuais danos ao mobiliário. Verifique as condições para a devolução integral desse montante. Seguro de responsabilidade civilContratar um seguro pode ajudar a lidar com danos acidentais ao mobiliário. Em alguns casos, os próprios proprietários podem exigir isso..Ajuda para pagar aluguel: conheça os principais programas e saiba como se candidatar.