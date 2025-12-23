Como evitar cobranças de roaming ao sair de Portugal?

Existem problemas que são universais e diria que a dor de cabeça com operadoras é um desses casos. Normalmente dispondo de serviços burocráticos e cada vez mais robotizados, as companhias tanto em Portugal quanto no Brasil costumam causar transtornos aos clientes.Recentemente, um desses problemas tem sido recorrente com os jornalistas do DN Brasil, que em coberturas fora de Portugal tiveram uma surpresa desagradável com os valores cobrados pelo roaming internacional: uma cobrança inesperada com valores no mínimo abusivos. Eu mesmo já recebi uma cobrança de €70 ao chegar em São Paulo simplesmente por receber a mensagem de roaming ativo - no total foram 30 segundos com o chip português, o que fez com que meses depois a empresa retirasse a cobrança. Mais recentemente, a editora-chefe do DN Brasil Amanda Lima não teve a mesma sorte: a cobertura da cimeira luso-brasileira em Brasília gerou uma cobrança de €200 na sua mensalidade. Para evitar esse tipo de surpresa, o DN Brasil separou algumas dicas de como usar a internet fora de Portugal sem cobranças indesejadas. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O que é o roaming? O roaming internacional permite que o cliente use as redes de operadoras de Portugal para continuar a oferecer chamadas, SMS e dados móveis fora do país de origem. No entanto, esse serviço pode ter custos elevados fora da União Europeia (UE). Em alguns casos, como colocado acima, até mesmo a simples recepção de uma mensagem pode gerar taxas extras absurdas. Como evitar as cobranças indesejadas?Ativar o modo aviãoA forma mais segura de evitar qualquer cobrança de roaming é ativar o modo avião assim que o voo decolar e mantê-lo ativado durante toda a sua estadia, utilizando apenas conexões wi-Fi. Isso impede que o celular se conecte automaticamente a redes móveis estrangeiras.Usar Wi-Fi sempre que possívelWhatsApp, Telegram, Skype, Instagram, Zoom… por falar em wi-fi, são muitos os aplicativos que permitem realizar chamadas gratuitas sem precisar usar as redes móveis. Além disso, hoje em dia praticamente todo hotel, aeroporto, cafés, restaurantes e até transportes públicos oferecem wi-fi. Fica a dica.Desativar o roaming antes da viagemCaso precise manter o celular ligado, ou seja, com o modo avião desativado para chamadas ou SMS, desative o roaming de dados nas configurações do aparelho antes mesmo de sair de Portugal. Essa opção impede que a operadora cobre pelo uso de internet móvel fora do país.Consultar as condições do planoAlgumas operadoras oferecem pacotes especiais de roaming, que podem ser ativados antes da viagem e ajudam a reduzir custos. Em Portugal, as principais empresas (NOS, Vodafone e MEO) disponibilizam planos específicos para diferentes destinos. Se não quiser depender de wi-fi, uma chegadinha à sua operadora antes de sua viagem não é má ideia. Optar por um eSIM ou cartão SIM localPara quem viaja com frequência, uma alternativa prática é o uso de um eSIM, chip virtual que permite ativar planos internacionais sem necessidade de trocar o cartão físico. Outra opção é comprar um SIM card local no país de destino, garantindo tarifas mais acessíveis para chamadas e internet. Normalmente, os próprios aeroportos já dispõe de mais de uma opção de empresas que prestam este serviçoE dentro da União Europeia?Desde 2017, o regulamento europeu eliminou as taxas de roaming dentro da União Europeia, permitindo que quem possui um chip de Portugal possa utilizar o celular em outros países do bloco sem cobranças adicionais. No entanto, algumas operadoras impõem limites de uso para dados móveis e por isso, é importante verificar as condições do seu contrato antes de viajar.Para destinos fora da UE, o cuidado deve ser redobrado. Países como Suíça e Reino Unido, que não fazem parte do regulamento europeu, podem ter tarifas diferenciadas e gerar custos elevados para chamadas e internet móvel, assim como no Brasil.E se houver cobrança indevida?Caso o cliente veja cobranças inesperadas na fatura, a primeira medida é entrar em contato com a operadora para solicitar esclarecimentos. Normalmente, se for um caso como o exemplo dado acima, de esquecer de colocar no modo avião e em pouco tempo trocar o chip, a operadora corrige o problema sem maiores estresses. Se o problema não for resolvido, é possível recorrer à Anacom, reguladora do setor de telecomunicações em Portugal, ou à Deco Proteste, espécie de Procon português que pode intermediar reclamações de consumidores.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do imigrante: veja como renovar o passaporte brasileiro em Portugal.Guia do imigrante: taxa esforço para alugar casa aumenta em Portugal