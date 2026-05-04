Comediante brasileiro Daniel Duncan apresenta em Portugal espetáculo com humor sobre a vida digital

O humorista brasileiro Daniel Duncan traz a Portugal, nos dia 24 e 26 setembro, o espetáculo “Morte ao Algoritmo”, um solo de stand-up ainda em construção que aborda o impacto da vida digital no cotidiano. As apresentação serão no Teatro da Comuna, em Lisboa (24) e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto (26) e os ingressos já estão disponíveis para venda.Ao longo da apresentação, o comediante percorre temas como a lógica das redes sociais, a influência de criadores de conteúdo, a cultura dos fóruns online e diferentes manifestações políticas que ganham força no ambiente digital. O algoritmo surge como fio condutor das reflexões, apresentado como uma força invisível que molda comportamentos e percepções.Com duração de cerca de 70 minutos, o espetáculo parte de uma pergunta central: se os algoritmos são neutros, por que tendem a favorecer sempre os mesmos perfis? A partir dessa provocação, Duncan constrói um texto que mistura humor ácido e observações sobre o ambiente virtual.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nascido em Brasília, Duncan iniciou a carreira no stand-up e acumulou trabalhos no teatro, cinema e televisão. Entre seus especiais estão “Mais Cruel Do Que A Verdade”, “Febre de Ego” e “Eu Não Sou Feliz em Festas”, gravado em São Paulo, consolidando seu nome na cena da comédia brasileira contemporânea.Os ingressos para o show de Duncan custam €15 euros e as entradas podem ser adquiridas para venda neste link. Ambas apresentações terão início a partir das 21h. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Antonio Tabet. “Sou mais reconhecido em Portugal do que no Brasil”.“Provavelmente já apresentamos mais em Portugal, do que no Brasil”, diz Porta dos Fundos