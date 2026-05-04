Humorista faz shows no Porto e em Lisboa em setembro.
Humorista faz shows no Porto e em Lisboa em setembro.Foto: DR
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Comediante brasileiro Daniel Duncan apresenta em Portugal espetáculo com humor sobre a vida digital

Humorista sobe aos palcos de Porto e Lisboa em setembro com novo solo de stand-up.
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O humorista brasileiro Daniel Duncan traz a Portugal, nos dia 24 e 26 setembro, o espetáculo “Morte ao Algoritmo”, um solo de stand-up ainda em construção que aborda o impacto da vida digital no cotidiano. As apresentação serão no Teatro da Comuna, em Lisboa (24) e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto (26) e os ingressos já estão disponíveis para venda.

Ao longo da apresentação, o comediante percorre temas como a lógica das redes sociais, a influência de criadores de conteúdo, a cultura dos fóruns online e diferentes manifestações políticas que ganham força no ambiente digital. O algoritmo surge como fio condutor das reflexões, apresentado como uma força invisível que molda comportamentos e percepções.

Com duração de cerca de 70 minutos, o espetáculo parte de uma pergunta central: se os algoritmos são neutros, por que tendem a favorecer sempre os mesmos perfis? A partir dessa provocação, Duncan constrói um texto que mistura humor ácido e observações sobre o ambiente virtual.

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Nascido em Brasília, Duncan iniciou a carreira no stand-up e acumulou trabalhos no teatro, cinema e televisão. Entre seus especiais estão “Mais Cruel Do Que A Verdade”, “Febre de Ego” e “Eu Não Sou Feliz em Festas”, gravado em São Paulo, consolidando seu nome na cena da comédia brasileira contemporânea.

Os ingressos para o show de Duncan custam €15 euros e as entradas podem ser adquiridas para venda neste link. Ambas apresentações terão início a partir das 21h.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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