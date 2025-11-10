Morreu a cônsul-geral do Brasil no Porto

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 10 de novembro, a cônsul-geral do Brasil no Porto, embaixadora Maria Stela Pompeu Brasil Frota. A diplomata, com mais de 40 anos de carreira no Itamaraty, ocupava o cargo desde fevereiro de 2022.O embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro, expressou condolências à família e aos cidadãos brasileiros residentes na jurisdição do Porto. O anúncio da morte foi feito durante um evento com brasileiros que participam do Web Summit, em Lisboa.Ainda não foram divulgados detalhes sobre as cerimônias fúnebres, nem a causa da morte. Nascida no Recife, a embaixadora Maria Stela Pompeu Brasil Frota tinha 73 anos. Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas à diplomacia, atuou em algumas das mais importantes representações do Brasil no exterior, como a Delegação do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, e nas embaixadas do Brasil em Washington e em Paris.Foi embaixadora do Brasil na Suíça e cônsul-geral em Zurique, também na Suíça, além de ter ocupado o mesmo posto em Atlanta, nos Estados Unidos, até 2018. A diplomata teve ainda uma destacada atuação acadêmica, tendo sido diretora do Instituto Rio Branco, a escola de formação da diplomacia brasileira.Ao longo da carreira, recebeu diversas condecorações nacionais e internacionais, entre elas a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco, a Medalha do Mérito Tamandaré, a Ordem Nacional da Legião de Honra da França e a Ordem Nacional do Mérito da França.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.