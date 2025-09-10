Com música em novela em exibição em Portugal, Jammil leva grandes hits do verão brasileiro para Lisboa

A energia do Carnaval de Salvador vai invadir Lisboa neste mês. No dia 21, pleno domingão, a banda Jammil e Uma Noites desembarca na capital portuguesa para se apresentar na festa “Bloquinho de Verão”, que ocorre no espaço Monsantos Open Air. Os ingressos já estão disponíveis para venda. O repertório traz sucessos que atravessaram gerações e continuam na trilha do verão brasileiro. Praieiro, lançado há mais de 20 anos e ainda um dos mais pedidos nos shows, divide espaço com clássicos como Milla - grande sucesso da banda em Portugal, inclusive nos Santos Populares, veja só - e Na Real, música presente na trilha da novela O Outro Lado do Paraíso, atualmente em exibição no país. Atualmente sob o comando do cantor Rafa Barreto, o Jammil se mantém como um dos nomes mais ativos da música baiana. O grupo tem lançado novos trabalhos e segue com agenda movimentada dentro e fora do Brasil. Entre os mais recentes projetos está o audiovisual “Eternamente Carnaval”, gravado na Ponta de Humaitá, em Salvador, reduto do show gratuito Vamos Ver o Pôr do Sol, realizado desde 2016.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A passagem por Lisboa dá aos brasileiros e fãs de outras nacionalidades residentes em Portugal, um cheirinho do que será o próximo Carnaval em Salvador. Na ocasião, o Jammil voltara às ruas da cidade soteropolitana com o bloco Praieiro no circuito Dodô (Barra-Ondina). Ainda este ano, a banda também dará início às celebrações pelos dez anos do projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, que reúne milhares de pessoas na Baía de Todos-os-Santos para apresentações ao ar livre.Formado originalmente em 1996 por Manno Góes, Tuca Fernandes e Beto Espínola, o Jammil acumula sucessos como “Milla”, “Minha Estrela” e “Chuva na Janela”. Sob diferentes formações, lançou CDs, DVDs e chegou a ser indicado ao Grammy Latino. Além de O Outro Lado dp Paraíso, as músicas do grupo marcaram trilhas sonoras de novelas brasileiras, entre elas Fina Estampa, Amor à Vida, Salve Jorge e I Love Paraisópolis.Apesar de ter deixado os palcos, Manno Góes segue como um dos principais compositores e parceiro do Jammil. Ele é autor de vários dos hits que tornaram a banda referência na axé music e no pop baiano, ajudando a consolidar a carreira do grupo ao longo de quase três décadas.O ingressos para o show da banda no Bloquinho de Verão, em Lisboa, podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €25 e os €40 e o início da apresentação está marcado para às 17h. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Zeca Pagodinho volta a Portugal em novembro para shows em Lisboa e Porto\n.Blocu promove baile em aquecimento ao Carnaval 2026 de Lisboa