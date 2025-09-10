DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Com música em novela em exibição em Portugal, Jammil leva grandes hits do verão brasileiro para Lisboa

Banda baiana se apresenta no dia 21 de setembro no Monsantos Open Air, em festa que promete clima de Carnaval. "O Outro Lado do Paraíso", em exibição na terrinha, conta com trilha do grupo.
Publicado a

A energia do Carnaval de Salvador vai invadir Lisboa neste mês. No dia 21, pleno domingão, a banda Jammil e Uma Noites desembarca na capital portuguesa para se apresentar na festa “Bloquinho de Verão”, que ocorre no espaço Monsantos Open Air. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

O repertório traz sucessos que atravessaram gerações e continuam na trilha do verão brasileiro. Praieiro, lançado há mais de 20 anos e ainda um dos mais pedidos nos shows, divide espaço com clássicos como Milla - grande sucesso da banda em Portugal, inclusive nos Santos Populares, veja só - e Na Real, música presente na trilha da novela O Outro Lado do Paraíso, atualmente em exibição no país.

Atualmente sob o comando do cantor Rafa Barreto, o Jammil se mantém como um dos nomes mais ativos da música baiana. O grupo tem lançado novos trabalhos e segue com agenda movimentada dentro e fora do Brasil. Entre os mais recentes projetos está o audiovisual “Eternamente Carnaval”, gravado na Ponta de Humaitá, em Salvador, reduto do show gratuito Vamos Ver o Pôr do Sol, realizado desde 2016.

A passagem por Lisboa dá aos brasileiros e fãs de outras nacionalidades residentes em Portugal, um cheirinho do que será o próximo Carnaval em Salvador. Na ocasião, o Jammil voltara às ruas da cidade soteropolitana com o bloco Praieiro no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Ainda este ano, a banda também dará início às celebrações pelos dez anos do projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, que reúne milhares de pessoas na Baía de Todos-os-Santos para apresentações ao ar livre.

Formado originalmente em 1996 por Manno Góes, Tuca Fernandes e Beto Espínola, o Jammil acumula sucessos como “Milla”, “Minha Estrela” e “Chuva na Janela”. Sob diferentes formações, lançou CDs, DVDs e chegou a ser indicado ao Grammy Latino. Além de O Outro Lado dp Paraíso, as músicas do grupo marcaram trilhas sonoras de novelas brasileiras, entre elas Fina Estampa, Amor à Vida, Salve Jorge e I Love Paraisópolis.

Apesar de ter deixado os palcos, Manno Góes segue como um dos principais compositores e parceiro do Jammil. Ele é autor de vários dos hits que tornaram a banda referência na axé music e no pop baiano, ajudando a consolidar a carreira do grupo ao longo de quase três décadas.

O ingressos para o show da banda no Bloquinho de Verão, em Lisboa, podem ser adquiridos através deste link. As entradas variam entre os €25 e os €40 e o início da apresentação está marcado para às 17h.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
